В Соликамске ко Дню города открыли кинотеатр под открытом небом
Культура автокинотеатра в Пермском крае останется и после снятия ограничений. Формат стал пользоваться большим спросом. И очередной кинотеатр под открытым небом решили открыть в Соликамске. Площадка рассчитана на 100 автомобилей. Подарок горожанам в канун празднования Дня шахтера и Дня города сделал "Уралкалий".
Андрей Жуков, начальник рудника СКРУ-3 ПАО «Уралкалий»: «Уралкалий» традиционно помогает Соликамску в реализации важных городских проектов. В этом году ко Дню города и Дню шахтёра «Уралкалий» сделал особенный подарок жителям. Это совершенно новый вид досуга".
По вечерам на экране размером 9 на 6 метров покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы. Кинопоказы под открытом небом будут проходить каждый день до 30 августа: по выходным - два сеанса, в будние дни - по одному.
Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа: "Здесь можно вместить 300 машин, но исходя из соображений безопасности пока остановились до 100, если будет востребованность, то будем увеличивать".
Сезон открывает космическая драма «Время первых», которую с удовольствием смотрят и взрослые, и дети. На большом экране покажут легендарные фильмы разных лет: «Мери Поппинс», «Человек с бульвара Капуцинов», «Королевские каникулы». Узнать, что покажут в следующий раз, можно в официальной группе Управления культуры г. Соликамска во «ВКонтакте».
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