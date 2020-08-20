«Музы народов мира»: музыкальные эксперименты с национальным акцентом
Народные традиции с современным звучанием. Через генеральный прогон прошли участники проекта «Муза народов мира». Участники представляют самые разные этносы. Перед началом репетиции Радик Гарипов настраивает думбыру - башкирский национальный струнный инструмент. Музыкант считает, сегодня народные мотивы обрели второе дыхание и завоевывают сердца огромной аудитории слушателей.
Радик Гарипов: "Мы живем в окружении оцифрованных звуков и это совмещение - это попытка приблизить прошлое, сделать его настоящим и направить в будущее. Это очень хороший эксперимент".
Сплетение этно-музыки и современных технологий. В Перми прошла генеральная репетиция проекта «Музы народов мира».
Сергей Иванов, организатор: "Мы привлекаем современных музыкантов. Выставляем им тот материал, с которым бы они хотели поработать. В данном случае это национальные мелодии. То, что получилось, скоро можно будет увидеть". В проекте принимают участие артисты самых разных национальностей: башкиры, коми-пермяки, армяне, немцы, в современной интерпретации звучат русские народные песни.
Более 10 национальных культур скоро представят совместные работы с музыкантами Перми.
Музыкальные эксперименты с национальным акцентом. Создание современной музыки с использованием этнических инструментов позволит слушателям лучше понять культуру и традиции разных народов. Понятный всем язык музыки выражает стремления, переживания и уникальность своего народа. Первый концерт пройдёт в августе, в онлайн-формате. А в ноябре ко Дню народного единства состоится грандиозное свето-музыкальное шоу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
С начала сентября в Прикамье разрешается работа театров и кинотеатров
ГТО: пермяков приглашают на «Зарядку с чемпионом»
Пермячка собрала уникальную коллекцию советских игрушек
«Ах, как бы нам пришить старушку». Пермский ТЮЗ готовит премьеры к новому сезону
В июле в Перми родилось более тысячи детей
В Троице снимут документальный фильм о пермском поэте-футуристе.
В выходные автокинотеатр посетили около 1000 жителей Прикамья
«Когда мне больно, я смотрю на цветы»: новая выставка в PERMM
На следующей неделе ТЮЗ представит необычный проект
В Перми пройдет фестиваль бодипозитива
Добавить комментарий: