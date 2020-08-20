«Музы народов мира»: музыкальные эксперименты с национальным акцентом

Народные традиции с современным звучанием. Через генеральный прогон прошли участники проекта «Муза народов мира». Участники представляют самые разные этносы. Перед началом репетиции Радик Гарипов настраивает думбыру - башкирский национальный струнный инструмент. Музыкант считает, сегодня народные мотивы обрели второе дыхание и завоевывают сердца огромной аудитории слушателей.

Радик Гарипов: "Мы живем в окружении оцифрованных звуков и это совмещение - это попытка приблизить прошлое, сделать его настоящим и направить в будущее. Это очень хороший эксперимент".

Сплетение этно-музыки и современных технологий. В Перми прошла генеральная репетиция проекта «Музы народов мира».

Сергей Иванов, организатор: "Мы привлекаем современных музыкантов. Выставляем им тот материал, с которым бы они хотели поработать. В данном случае это национальные мелодии. То, что получилось, скоро можно будет увидеть". В проекте принимают участие артисты самых разных национальностей: башкиры, коми-пермяки, армяне, немцы, в современной интерпретации звучат русские народные песни.

Более 10 национальных культур скоро представят совместные работы с музыкантами Перми.

Музыкальные эксперименты с национальным акцентом. Создание современной музыки с использованием этнических инструментов позволит слушателям лучше понять культуру и традиции разных народов. Понятный всем язык музыки выражает стремления, переживания и уникальность своего народа. Первый концерт пройдёт в августе, в онлайн-формате. А в ноябре ко Дню народного единства состоится грандиозное свето-музыкальное шоу.