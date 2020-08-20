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С начала сентября в Прикамье разрешается работа театров и кинотеатров
Сегодня, 20 августа, Оперштаб по борьбе с коронавирусом под руководством главы региона Дмитрия Махонина разрешил возобновление деятельности театров, концертных организаций (виртуальных концертных залов) и кинотеатров (социальных кинозалов) со зрителями при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В соответствии с Указом главы региона, данное решение вступит в силу 1 сентября.
В соответствии с требованиями безопасности Роспотребнадзора, посетители должны будут соблюдать температурный и масочный режим, а продажа билетов будет осуществляться бесконтактным способом. Заполняемость зрительного зала составит 50% - зрители будут рассаживаться в шахматном порядке. Также будет действовать запрет на продажу продуктов питания, за исключением воды и продуктов в промышленной упаковке.
По данным краевого минкульта, в планируемый период в Прикамье планируется открыть: 13 театральных организаций, 5 концертных организаций, 25 виртуальных концертных организаций, 18 кинотеатров, 30 социальных кинозалов. Стоить отметить, что государственные и муниципальные учреждения будут открывать свои двери зрителям поэтапно – на основании плана и рекомендаций минкульта.
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