ГТО: пермяков приглашают на «Зарядку с чемпионом»

"Зарядка с чемпионом" - проект под таким названием запускает региональный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Пермском крае. Каждый понедельник на сайте gto59.ru будут появляться комплексы упражнений для утренней зарядки от известных спортсменов.

Проект «Зарядка с чемпионом» рассчитан на 2 месяца, в течение которых опытом и любимыми упражнениями поделятся 6выдающихсяспортсменов. Первой 17 августа секреты успешной разминки раскроет мастер спорта России по конькобежному спорту Мария Четверухина, продолжит квинтет чемпионок мира по спортивной аэробике 2019 года, далее зарядку проведёт легкоатлетка,мастер спорта международного класса по легкой атлетикеЕвгения Субботинаизаслуженный мастер спорта, 4-кратный чемпион мира по самбо Евгений Исаев.