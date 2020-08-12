Пермячка собрала уникальную коллекцию советских игрушек

Жительница Перми собрала уникальную коллекцию советских игрушек. Такое количество, что получился целый музей-магазин. Хотя сама хозяйка называет его «антистресс-клубом».Кукла «Весна» из 60-х сразу навеяла Людмиле воспоминания о детстве. А это «вырезалка» тоже родом из СССР. Из нее можно было собрать комнату для игрушек с картонными кроватками и шкафчиками. Дома такие не сохранились, зато здесь, в комиссионном магазине, их предостаточно.

Людмила Червоткина: "Кому-то ведь нужны такие игрушки. Кто-то детство свое вспоминает, детям своим хочет показать".

Впрочем, посетители уже прозвали этот комиссионный магазин мини-музеем. А хозяйка Елена называет его «антистресс-клубом». Потому что все получают здесь порцию теплых эмоций. Игрушки сюда попадают, как правило, от тех, кто хочет освободить свою квартиру от ненужного, но выкидывать винтаж жалко. Покупают зачастую коллекционеры.

Елена Ильинцева: "Есть те, кто постоянно с нами и приходят. Есть, кто залипли, подсели на наш магазин. Есть те, кто с нашего магазина начал свои коллекции".Разбирают винтаж очень быстро. Например, на пупсика-негритенка Губахинского завода «Смена» уже стоит очередь из 15 человек. Такой встречается крайне редко. Цена назначается в зависимости от состояния, редкости и пожелания старого владельца, но выходит значительно ниже, чем на аукционах в интернете. Например, пупс Яша здесь стоит 350 рублей, в интернете в среднем на 300 рублей дороже.

Сейчас среди коллекционеров тренд на игрушки 90-х. Здесь можно найти и всеми любимые серии игрушек из «Киндер Сюрприза» 90-х: лягушата, пингвины, бегемотики, а также солдатики и довоенное домино.

Впрочем, принимают здесь и современные игрушки. Несмотря на то, что магазине уже нет свободного места, расширять его пока возможности нет. Но Елена мечтает создать отдельный магазин, где будут располагаться только винтажные куклы.