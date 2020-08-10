«Ах, как бы нам пришить старушку». Пермский ТЮЗ готовит премьеры к новому сезону

В Пермском театре юного зрителя сегодня состоялся сбор труппы в честь начала нового сезона. Несмотря на режим самоизоляции, здесь подготовили несколько премьер, а в интернете - целый сериал.История жизни подростков времен войны. Яркие колоритные персонажи. Бесконечная трагедия и горе от потери близких, переплетенные с надеждой на светлое будущее. Постановку по произведению грузинского автора Нодара Думбадзе «Я вижу солнце» зрители должны были увидеть в канун 75-летия Победы. Но из-за пандемии премьеру пришлось перенести. Представить публике в Пермском ТЮЗе ее пообещали в новом - 57 театральном сезоне. Несколько месяцев без премьер и зрителей - Ксения по сцене ТЮЗа очень скучала. И вот наконец-то подготовка к новому сезону. Актриса искренне надеется: разлука с публикой скоро закончится.

Ксения Жаркова, актриса Пермского ТЮЗа: "Мы продолжили репетировать. Спектакль сложный, многонаселенный, много пластических номеров. А когда ты работал, и наступила пауза - ты растренировываешься. Когда разрешили репетировать, мы начали этот процесс".

Несмотря на пандемию, у ТЮЗА планы амбициозные. Сегодня первый сбор труппы в преддверии нового сезона. Выпустить до декабря планируют минимум 4 премьеры - "Гарольд и Мод", "История царя Гороха", "Алиса в Стране Чудес", "Я вижу солнце". Две последние уже готовы к открытию сезона.

Михаил Скоморохов, художественный руководитель пермского ТЮЗа: "Два спектакля на следующую половину года - «Дорогая Памела», а настоящее название "Ах, как бы нам пришить старушку". По весне мы выпустим спектакль навстречу 300-летию нашего города".Режиссеры, постановщики, хореографы осваивают новый жанр - пермский ТЮЗ выпустил свой первый онлайн-сериал. Его снимают по повести британского писателя Дэвида Алмонда «Ангелино Браун». Первая серия уже опубликована в «ВКонтакте», Facebook и на YouTube-канале Пермского ТЮЗа. Выходят новые серии по средам и пятницам.

Повесть «Ангелино Браун» опубликовали в России в начале 2020 года. История простой семьи из небольшого английского городка, у которой неожиданно появляется маленький Ангел.

Театральная жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Когда в театр смогут вернуться зрители, пока точно никто не знает, вероятно, в октябре.

Но можно совершенно уверенно сказать - сцена скучает по своему зрителю.