В июле в Перми родилось более тысячи детей

В управлении ЗАГС администрации Перми подвели итоги за июль. В городе родилось более тысячи малышей – мальчиков больше, чем девочек.

Всего в июле зарегистрировано 1 111 детей, из них мальчиков – 557, девочек – 554.

В июле 2020 года зарегистрировано на три двойни меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (11 и 14 соответственно). В Индустриальном, Кировском и Свердловском районах города Перми зарегистрировано по три двойни, в Мотовилихинском районе и поселке Новые Ляды – по одной двойне.

В брак в июле вступили 862 пары. На 4,5% уменьшилась активность граждан в вопросах изменения своих личных данных: фамилии, имени, отчества. Составлено 84 записи акта о перемене имени, за аналогичный период 2019 года – 88 записей.

В июле в отделах управления записи актов гражданского состояния администрации Перми проведено чествование 35 юбилейных супружеских пар, из них 8 – «золотых» и 1 – «серебряная».