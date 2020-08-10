В Троице снимут документальный фильм о пермском поэте-футуристе.

Студия Аллы Суриковой «Позитив-фильм» начинает в Троице съемки документального фильма «Пойте, птицы! Пойте, люди! Пой, Земля!». Как сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края, лента рассказывает о поэте-футуристе, авиаторе, художнике Василии Каменском и его мемориальном музее, который на протяжении многих лет остается знаковым не только для жителей села Троица, но и любителей поэзии со всей России и зарубежных стран.

«Для литературного дома-музея Василия Каменского важно, что создается документальный фильм, который рассказывает о людях, в своем творчестве или работе соприкоснувшихся с яркой личностью нашего земляка. Документальная лента станет интересной историей для зрителей - потенциальных посетителей нашего музея, кто еще не знаком с пермским поэтом, одним из первых авиаторов России, художником, агрономом Василием Васильевичем Каменским», - рассказала заведующая мемориальным домом-музеем Ольга Яркова.Цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России» придуман известным российским кинорежиссером Аллой Суриковой и реализуется с 1999 года. Фильмы проекта - не только о провинциальных музеях, их уникальных экспозициях. Цикл передач знакомит зрителя и с жизнью самых разнообразных уголков России, рассказывает о том, как музей интегрирован в жизнь социума, о подвижниках, которые собирают и хранят национальные культурные ценности. Цикл «Провинциальные музеи России» удостоен премии Правительства Российской Федерации.

Съемки фильма пройдут в Троице и Перми. Лента выйдет в конце 2020 года на телеканале ВГТРК «Культура».