В выходные автокинотеатр посетили около 1000 жителей Прикамья
В минувшие выходные в Камской долине начал работу автокинотеатр «Спеши в кино», где для зрителей каждую пятницу, субботу и воскресенье проходят бесплатные показы фильмов и дают представления артисты.Программу кинопоказов в эту пятницу открыла нашумевшая лента с голливудским актерским составом - «Война Токов» (2017 год, режиссёр Альфонсо Гомез-Рейон), рассказывающая историю двух конкурирующих энергетических компаний Эдисона и Вестингауза. Показ состоялся при полном аншлаге – на площадке собрались 200 машин, 400 зрителей.
В эти выходные – с 7 по 9 августа – гостей ждет новая программа. Начало сеансов в 20:00.
7 августа в 20:00 состоится автопоказ фильма-байопика о жизни известного мастера эпохи Возрождения - «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» (2019 год, режиссер: Хесус Гарсес Ламберт, 12+).
8 августа в 20:00 любителей музыки приглашают на большой «живой» концерт Пермского губернского оркестра. В программе прозвучат любимые популярные, джазовые и классические произведения, песни из кинофильмов в исполнении солистов.
9 августа в 20:00 состоится семейный автопоказ – музыкального фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания» (1983 год, режиссер Леонид Квинихидзе), снятого творческим объединением телевизионных фильмов киностудии «Мосфильм».
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