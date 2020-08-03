«Когда мне больно, я смотрю на цветы»: новая выставка в PERMM

1 августа музей современного искусства PERMM открыл свои двери персональной выставкой московской художницы Венеры Казаровой «Когда мне больно, я смотрю на цветы». Синоним выставки - красота.

Московская художница Венера Казарова в своей первой персональной выставке для создания сказки использовала цветы из бумаги, причём создавали их, что называется, всем миром: резали, клеили, лепили все неравнодушные к современному искусству.

Выставка расположилась в двух залах - в первом зритель увидит причудливые костюмы Венеры. В большинстве из них она создавала перформансы в Москве и других крупных городах России. Это шерстяные одеяла с запахом, пледы в виде смешных человечков, маски животных. Наиля Аллахвердиева, руководитель музея современного искусства PERMM: “У неё искусство вырастает из костюма, а костюм для нее, как она пишет, это что-то наподобие скафандра, который защищает внутренний мир. Видно, как костюм постепенно трансформируется, начинает захватывать все новые пространства. Внутри костюма происходят невероятные сюжетные истории, потому что это и оболочка людей, потерявших свой дом, когда они закутываются в одеяла».

Во втором зале гости музея попадут в стерильное прекрасное пространство с огромными белыми бутонами.

Венера Казарова, художница (Москва): «Задумка - создать такое пространство сказочного сновидения, где я буду говорить об очень реальных вещах, которые всех нас окружают. Цветы для меня символ чего-то красивого, но в то же время чего-то хрупкого и очень уязвимого».

Но современное искусство в разных интерпретациях отображает нашу жизнь. Поэтому экспозиция художника не может содержать одну лишь только красоту. И для этого в белом почти стерильном зале Венера расположила старые потёртые шкафы и не только.

В некоторых шкафах будут стоять микроскопы, не нужно проходить мимо них. Нужно обязательно взглянуть в окуляр, тогда впечатление от выставки будет полным.

С этой выставки музей современного искусства открывает свои двери, но с некоторыми условиями. С 1 августа посещение возможно только по электронным билетам, которые можно купить на официальном сайте. Пройти на выставки можно будет только в указанный на билете временной интервал. Соблюдение социальной дистанции и все средства защиты приветствуются.