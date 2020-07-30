На следующей неделе ТЮЗ представит необычный проект

На следующей неделе, 5 августа, пермский Театр юного зрителя начнёт выкладывать с социальных сетях необычную работу - он-лайн читку повести Дэвида Алмонда «Ангелино Браун».Елена Филимоновых, продюсер проекта: "Это самостоятельный продукт, который вполне можно назвать театральным сериалом. Мы собрали достаточно интересную команду: за автора, например, читает Александр Смирнов, который в ТЮЗе не работает, но любезно согласился просто нам помочь. Нам удалось договориться с Алексеем Романовым, мастером художественного кадра, это режиссёр наш, монтажёр. Благодаря ему получилась художественная, артистическая , в хорошем смысле этого слова, картинка»В театральном сериале играют Дмитрий Гордеев, Наталья Аникина, заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева, Евгений Замахаев, Степан Сопко, Евгения Шишенина, Александр Королев, а также руководители театра - народный артист РФ Михаил Скоморохов и Артем Агеев.

По объективным причинам, связанным с коронавирусом съёмки проходили в довольно экстремальных условиях, но результат, похоже, оправдал усилия. Елена Филимоновых, продюсер проекта: "Мы вызывали актёров на съёмки таким образом, чтобы они оказывались на площадке не более, чем втроём одновременно. В итоге получилось, что кому-то приходилось работать с воображаемым партнёром. Участники некоторых диалогов ни разу не встретились при съёмках. Когда мы записывали «в разнобой» артистов было ощущение, что всё разваливается... Казалось, что собрать это будет крайне трудно. В итоге собралось хорошо, получилось очень классно. И сейчас и=мы смотрим на то, что у нас вышло и понимаем, что был бы жив Анатолий Эфрос, не исключено, что именно так он ставил бы свои спектакли для Youtube. Такая наглая заявка»Действие разворачивается в небольшом английском городке, где живут водитель автобуса Берт и его жена, школьная повариха Бетти. Неожиданно у них появляется маленький Ангел, который учится летать, говорить, писать.

Серии, по 5-7 минут каждая, будут выходить с 5 августа по средам и пятницам на официальных страницах ТЮЗа ВКонтакте и на Facebook, а также на официальном YouTube-канале театра.