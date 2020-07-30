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В Перми пройдет фестиваль бодипозитива
1 августа в Перми пройдет фестиваль бодипозитива. В нем примут участие модели Plus Size, для зрителей обещают мастер-классы, показы коллекций одежды, танцевальный флешмоб. Мероприятие стартует на набережной у арт-объекта «Счастье не за горами» в 13:00. Организаторы фестиваля призывают ценить и принимать собственное тело таким, какое оно есть.
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