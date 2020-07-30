Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Пермский зоопарк приглашает в гости

Шоу на фонтане: на эспланаде протестируют две новые светомузыкальные программы

В Перми на эспланаде протестируют две новые программы фонтанов, одна из них посвящена 75-летию Победы, а вторая - Пермскому краю.Презентация двух новых программ запланирована на 22:30 30 июля.
Из-за режима самоизоляции в этом году светомузыкальные фонтаны на эспланаде пока не пели и не танцевали.
Пермякам, которые захотят оценить новые светомузыкальные шоу, напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции. Подробности выясняла Марина Печенова.

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 30.07.2020 в 11:10 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Пермский зоопарк приглашает в гости

В Пермском театре оперы и балета представили нового балетмейстера

«Мой стих трудом громаду лет прорвет»: в Перми нарисовали гигантский портрет Владимира Маяковского

Пермский ТЮЗ приступил к съемкам сериала

Человекоподобного робота приняли на работу в МФЦ

Умный браслет не даст водителю автобуса уснуть за рулем

Музеи Прикамья открываются после карантинного перерыва

За неделю пермяки собрали более 1 млн отработанных батареек

Подушка для кормления: какие бывают и как выбрать

Председатель общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников назначен врио ректора ПГНИУ


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермский зоопарк приглашает в гости

Обратите внимание

в Перми

Шоу на фонтане: на эспланаде протестируют две новые светомузыкальные программы
В Перми на эспланаде протестируют две новые программы фонтанов, одна из них посвящена 75-летию Победы, а вторая - Пермскому краю. Презентация запланирована на 22:30 30 июля.
30.07.2020 в 11:10

Метки: в Перми, Культура

Дело «Raduga Travel»: сотруднице турфирмы, обманувшей 42 человека, вынесли приговор
Суд вынес обвинительный приговор 33-летней Галине Минеевой, обвиняемой в мошенничестве. Напомним, женщина, являясь сотрудницей туристической фирмы
30.07.2020 в 10:49

Метки: Преступления, в Пермском крае, в Перми

Пермский зоопарк приглашает в гости
В пермском зоопарке ждут посетителей. Здесь объявили новую акцию, причем бессрочно - отныне все многодетные семьи ходят сюда бесплатно. Главное - взять с собой соответствующий документ.
29.07.2020 в 12:22

Метки: Культура, в Перми

Глава Перми проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного центра в микрорайоне Молодёжный
Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал строительство нового физкультурно-оздоровительного центра в микрорайоне Молодежный в Перми. Сейчас на площадке установлены сваи, закончены монолитные стены, строители готовы приступить к сборке металлических опор спортзала. Новый центр на улице Веденеева возводится за счет городского бюджета, чтобы увеличить число регулярно занимающихся физкультурой и спортом жителей, как это предписано национальным проектом «Демография». Работы на этой площадке планируют завершить в будущем году. В одном здании будут располагаться сразу 6 залов, отдельный предназначен для занятий тяжелой атлетикой.
29.07.2020 в 11:57

Метки: Спорт, Власть, в Перми

Благоустройство территорий: важно не только контролировать, но и помогать
Благоустройство - правильное и не очень. О том, как должен выглядеть процесс, и что в итоге получают люди, речь шла на заседании краевого совета глав. С положительными и отрицательными примерами.
29.07.2020 в 10:34

Метки: Общество, Власть, в Перми

В России

Пермский международный марафон переносить не планируют
Пермский международный марафон планируется провести в назначенные даты — 5–6 сентября. Об этом изданию
29.07.2020 в 18:13

Метки: Спорт, В России, В мире

"Столько комаров я ещё не видел!": велопутешественник рассказал о поездке к Белому морю
В Кудымкар после долгого, в две тысячи километров, пути к Белому морю и обратно вернулся путешественник Олег Тупицын. Трудности подстерегали не только в пути, но и на отдыхе. Из-за огромного количества комаров нужно было успеть установить палатку в течение двух минут. Еду приходилось готовить в закрытой палатке на газовой горелке. Вещей путешественник брал по минимуму, обязательно аптечка и ремкомплект. Каждый день велосипедист проезжал от 170 до 200 километров. В следующем году Олег планирует колесить по Европе. Конечный пункт – Берлин. Но для путешествия, кроме визы, нужно накопить денег. Разрешение не получить, если на счету не будет минимум ста евро – на один день пребывания за границей.
29.07.2020 в 12:54

Пермяк, пробежавший 100 км по квартире, выиграл марафон в Суздале
Великолепный результат продемонстрировал пермяк Константин Иванов на ультрамарафоне под Суздалем. Спортсмен пробежал 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты, установив новый рекорд главной трассы. За первое место он получил автомобиль LADA XRAY. Весной во время режима самоизоляции спортсмен пробежал по квартире 100 километров без остановки.
23.07.2020 в 13:10

Метки: Спорт, В России

Вынесен приговор интернет-мошеннику из Самары, обманувшему шестерых пермяков
В Лысьве суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Самары. Он признан виновным в совершении серии краж с банковского счета. Потерпевшие лишались денежных средств, принимая участие в акции, якобы организованной банком. Условия ее были просты: необходимо заполнить анкету, для того, чтобы на счет поступили бонусы в виде денежных средств. Жертвы мошенника указывали в анкете реквизиты своих банковских карт. Через некоторое время с их счетов списывались деньги. Молодым человеком похищены денежные средства на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.
23.07.2020 в 11:25

Метки: Преступления, Интернет, в Перми, В России

С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. Теперь иностранным гражданам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, анализ должен быть взят не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Россияне смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.
14.07.2020 в 17:03

Метки: В России, В мире, Здоровье, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Транспортная реформа: пермяки пожаловались на неактуальное расписание на остановкахТранспортная реформа: пермяки пожаловались на неактуальное расписание на остановках

В Прикамье определили суперфиналистов конкурса социально-культурных проектов «Лукойл»В Прикамье определили суперфиналистов конкурса социально-культурных проектов «Лукойл»

Десантников призывают отметить свой профессиональный праздник домаДесантников призывают отметить свой профессиональный праздник дома

Шоу на фонтане: на эспланаде протестируют две новые светомузыкальные программыШоу на фонтане: на эспланаде протестируют две новые светомузыкальные программы

Дело «Raduga Travel»: сотруднице турфирмы, обманувшей 42 человека, вынесли приговорДело «Raduga Travel»: сотруднице турфирмы, обманувшей 42 человека, вынесли приговор

В Перми побывала официальная делегация компании «Транснефть»В Перми побывала официальная делегация компании «Транснефть»

Лёгкого полёта! В Перми представили композитную лопатку для авиадвигателя ПД-35Лёгкого полёта! В Перми представили композитную лопатку для авиадвигателя ПД-35

«Переходили дорогу в неустановленном месте»: в Перми четыре ребенка пострадали в ДТП«Переходили дорогу в неустановленном месте»: в Перми четыре ребенка пострадали в ДТП

В Добрянке заработал Центр социальной реабилитации для несовершеннолетнихВ Добрянке заработал Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних

Документы на регистрацию сдали пять кандидатов в губернаторы ПрикамьяДокументы на регистрацию сдали пять кандидатов в губернаторы Прикамья

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.07.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.07.2020

Пермский международный марафон переносить не планируютПермский международный марафон переносить не планируют

Общественники помогли женщине-инвалиду вернуть право на муниципальное жильёОбщественники помогли женщине-инвалиду вернуть право на муниципальное жильё

Фонтаны Перми 2 августа отключат из-за плановой профилактикиФонтаны Перми 2 августа отключат из-за плановой профилактики

Семьям Прикамья помогают выйти из трудной жизненной ситуацииСемьям Прикамья помогают выйти из трудной жизненной ситуации

Гейзеры в Перми: жители зафиксировали серию коммунальных прорывовГейзеры в Перми: жители зафиксировали серию коммунальных прорывов

Жители Чусового несколько лет платили за талые и дождевые водыЖители Чусового несколько лет платили за талые и дождевые воды

В Добрянке открылся Центр социальной реабилитации подростков, употребляющих психоактивные веществаВ Добрянке открылся Центр социальной реабилитации подростков, употребляющих психоактивные вещества

Вакцину от коронавируса начнут применять уже в середине августаВакцину от коронавируса начнут применять уже в середине августа

В Перми устранили последствия аварии на магистральном водоводеВ Перми устранили последствия аварии на магистральном водоводе

В Орджоникидзевском районе Перми начали строить новый спортивный центрВ Орджоникидзевском районе Перми начали строить новый спортивный центр

Матриархат? Пермь вошла в число городов, где поддерживают власть женщинМатриархат? Пермь вошла в число городов, где поддерживают власть женщин

На трассе М7 "Волга" сгорел грузовой автомобильНа трассе М7 "Волга" сгорел грузовой автомобиль

Пермский край готовится к открытию сезона охотыПермский край готовится к открытию сезона охоты

"Столько комаров я ещё не видел!": велопутешественник рассказал о поездке к Белому морю"Столько комаров я ещё не видел!": велопутешественник рассказал о поездке к Белому морю

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную