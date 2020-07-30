Шоу на фонтане: на эспланаде протестируют две новые светомузыкальные программы
В Перми на эспланаде протестируют две новые программы фонтанов, одна из них посвящена 75-летию Победы, а вторая - Пермскому краю.Презентация двух новых программ запланирована на 22:30 30 июля.
Из-за режима самоизоляции в этом году светомузыкальные фонтаны на эспланаде пока не пели и не танцевали.
Пермякам, которые захотят оценить новые светомузыкальные шоу, напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции. Подробности выясняла Марина Печенова.
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