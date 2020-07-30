Уличным артистам предлагают выступить на пермской набережной

Городское «Агентство социокультурных проектов» разработало положение, регламентирующее выступления уличных артистов на территории набережной Камы, не связанные с проведением массовых мероприятий.

В соответствии с положением, уличным артистам необходимо направить заявку в адрес «Агентства социокультурных проектов» города Перми. В заявке указывается имя артиста или название коллектива, а также состав его участников, желаемое место выступления, необходимость использования электроэнергии, время выступления, также направляются промо-материалы. Состав творческого коллектива не должен превышать 10 человек.

Исполнение музыкальных, танцевальных, литературных и иных произведений осуществляется участниками с использованием звукоусиливающей аппаратуры с силой звука не более 60 децибел, а само выступление проходит только в согласованном месте.

Выступления уличных артистов не должны противоречить принятым нормам общественной морали и нравственности, содержать ненормативную лексику и призывов к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков, алкоголя, осуществлению иной противоправной или аморальной деятельности, а также создавать угрозу безопасности граждан и нарушения общественного порядка. Участникам запрещается выступать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также политически агитировать зрителей и принуждать их к денежным взносам за выступление.

Рекомендуемое время для выступлений – с 12:00 до 22:00. Соблюдение требований безопасности – социальной дистанции и своевременной дезинфекции – остается обязательным для всех участников.