Пермский зоопарк приглашает в гости
В Пермском зоопарке ждут посетителей. Здесь объявили новую акцию, причем бессрочно - отныне все многодетные семьи ходят сюда бесплатно. У альпака в Пермском зоопарке самоизоляция прошла плодотворно - на свет появилась девочка, у которой сразу две мамы - родная Люба и приемная Мира.
Заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов приехал в зоопарк, чтобы оценить, как идет работа после долгого забвения.
Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы: "На последней думе мы выделили средства дополнительно на содержание зоопарка, немного денег надо еще на ремонт добавить".
Ремонта требует деревянный забор внутреннего двора и один из птичников.
Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Хотим установить большое стекло в каждом вольере, чтобы вентиляция была, без сетки. Чтобы люди могли видеть птиц".
А вот то, в чем животные уж точно не испытывают нужды, - так это в еде. Рацион их разнообразен и сбалансирован.Сейчас время обеда у белых медведей. Кстати, Серику - очень романтичный парень и перед приемом пищи любит нюхать розы.
Пермяки явно соскучились по животным - в зоопарке аншлаг.
Лариса и Елена: "Очень долго все было закрыто на карантин, дети соскучились по вылазкам, по культурным мероприятиям".
На входе у посетителей измеряют температуру. А вот маски уже необязательное требование - смотровые площадки в зоопарке открытые - звери живут в уличных вольерах. О дистанции гостям напоминают в игровой форме.
Совершенно свободно по территории зоопарка ходит козел Юлий. Обожает сухари, в следующем году он станет звездой контактного зоопарка.Пока же пообщаться с животными поближе возможности нет. Карантинные меры распространяются и на детскую площадку, она тоже пока закрыта. Но есть и хорошая новость - для многодетных семей вход в зоопарк теперь всегда будет бесплатным, главное взять с собой соответствующий документ.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Пермском театре оперы и балета представили нового балетмейстера
«Мой стих трудом громаду лет прорвет»: в Перми нарисовали гигантский портрет Владимира Маяковского
Пермский ТЮЗ приступил к съемкам сериала
Человекоподобного робота приняли на работу в МФЦ
Умный браслет не даст водителю автобуса уснуть за рулем
Музеи Прикамья открываются после карантинного перерыва
За неделю пермяки собрали более 1 млн отработанных батареек
Подушка для кормления: какие бывают и как выбрать
Председатель общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников назначен врио ректора ПГНИУ
Библиотекам, музеям и школам искусств нужны кадры
Добавить комментарий: