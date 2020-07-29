Пермский зоопарк приглашает в гости

В Пермском зоопарке ждут посетителей. Здесь объявили новую акцию, причем бессрочно - отныне все многодетные семьи ходят сюда бесплатно. У альпака в Пермском зоопарке самоизоляция прошла плодотворно - на свет появилась девочка, у которой сразу две мамы - родная Люба и приемная Мира.

Заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов приехал в зоопарк, чтобы оценить, как идет работа после долгого забвения.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы: "На последней думе мы выделили средства дополнительно на содержание зоопарка, немного денег надо еще на ремонт добавить".

Ремонта требует деревянный забор внутреннего двора и один из птичников.

Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Хотим установить большое стекло в каждом вольере, чтобы вентиляция была, без сетки. Чтобы люди могли видеть птиц".

А вот то, в чем животные уж точно не испытывают нужды, - так это в еде. Рацион их разнообразен и сбалансирован.Сейчас время обеда у белых медведей. Кстати, Серику - очень романтичный парень и перед приемом пищи любит нюхать розы.

Пермяки явно соскучились по животным - в зоопарке аншлаг.

Лариса и Елена: "Очень долго все было закрыто на карантин, дети соскучились по вылазкам, по культурным мероприятиям".

На входе у посетителей измеряют температуру. А вот маски уже необязательное требование - смотровые площадки в зоопарке открытые - звери живут в уличных вольерах. О дистанции гостям напоминают в игровой форме.

Совершенно свободно по территории зоопарка ходит козел Юлий. Обожает сухари, в следующем году он станет звездой контактного зоопарка.Пока же пообщаться с животными поближе возможности нет. Карантинные меры распространяются и на детскую площадку, она тоже пока закрыта. Но есть и хорошая новость - для многодетных семей вход в зоопарк теперь всегда будет бесплатным, главное взять с собой соответствующий документ.