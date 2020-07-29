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В Пермском театре оперы и балета представили нового балетмейстера
Новым балетмейстером Пермского театра оперы и балета стал питерский хореограф Антон Пимонов. Преемника себе выбрал сам Алексей Мирошниченко, который 11 лет руководил труппой пермского балета.
Нового руководителя пермского балета называют молодым, но довольно перспективным хореографом. До этого времени он работал заместителем худрука балетной труппы театра «Урал Опера Балет». Антон Пимонов закончил Академию Русского балета имени Вагановой, затем танцевал в Мариинском театре. Как хореограф дебютировал в 2012 году, а в 2017-м стал лауреатом «Золотой маски» за балет «Скрипичный концерт №2». Антон Пимонов, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета: "Я прекрасно поминаю, что такое пермский театр, что такое пермский балет, куда я прихожу. Сегодняшняя репутация, которая годами выстраивалась, имеет очень высокий интерес у критиков и у зрителей. Наша задача - эту планку сохранить и двигаться дальше".
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