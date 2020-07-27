«Мой стих трудом громаду лет прорвет»: в Перми нарисовали гигантский портрет Владимира Маяковского
Копилка достопримечательностей Перми пополнилась еще одним необычным объектом. В честь дня рождения Владимира Маяковского его портрет появился в Перми на одной из новостроек. Размах работы поражает, ее автор - художник Вячеслав Moff.
Размещенный на торце многоэтажки портрет стал самой крупной картиной в городе. Здесь же можно прочитать строки из знаменитого стихотворения: "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают -значит - это кому-нибудь нужно?".
Это не первый арт-объект с изображением творческих деятелей.
В 2016 году на одной из зданий в центре Перми из осенней листвы пермский художник Александр Жунев выложил портрет современного поэта, лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука. Арт-объект простоял 3 года, пока в 2019 году здание не снесли.
Еще один необычный арт-объект, который радовал пермяков 7 лет, - портрет Сергея Есенина на долгострое на перекрестке ул. Куйбышева и Луначарского. В 2017 году долгострой начали сносить, погибло и граффити.
Новый арт-объект с изображением Маяковского скорее всего будет радовать пермяков долгое время - здание новое, сносить его никто не собирается.
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