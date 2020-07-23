Пермский ТЮЗ приступил к съемкам сериала по повести британского писателя Дэвида Алмонда «Ангелино Браун». В сериале будет девять эпизодов по 5-7 минут. Они будут выходить на страницах театра в соцсетях по средам и пятницам. Первая серия станет доступна 5 августа.

Книга «Ангелино Браун» вышла в России в начале этого года. Её действие разворачивается в небольшом английском городке, где в доме 15 по Кондукторскому переулку живут водитель автобуса Берт и его жена, школьная повариха Бетти, у них неожиданно появляется маленький Ангел, который учится летать, говорить, писать. История готовит для зрителей множество смешных и трогательных моментов.

Инсценировку повести создал драматург Илья Губин, режиссером, оператором и монтажером выступил Алексей Романов. Роли сыграли актёры ТЮЗа Александр Смирнов, Дмитрий Гордеев, Наталья Аникина,а также руководители театра народный артист России Михаил Скоморохов и Артем Агеев.