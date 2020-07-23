Пермский ТЮЗ приступил к съемкам сериала
Пермский ТЮЗ приступил к съемкам сериала по повести британского писателя Дэвида Алмонда «Ангелино Браун». В сериале будет девять эпизодов по 5-7 минут. Они будут выходить на страницах театра в соцсетях по средам и пятницам. Первая серия станет доступна 5 августа.
Книга «Ангелино Браун» вышла в России в начале этого года. Её действие разворачивается в небольшом английском городке, где в доме 15 по Кондукторскому переулку живут водитель автобуса Берт и его жена, школьная повариха Бетти, у них неожиданно появляется маленький Ангел, который учится летать, говорить, писать. История готовит для зрителей множество смешных и трогательных моментов.
Инсценировку повести создал драматург Илья Губин, режиссером, оператором и монтажером выступил Алексей Романов. Роли сыграли актёры ТЮЗа Александр Смирнов, Дмитрий Гордеев, Наталья Аникина,а также руководители театра народный артист России Михаил Скоморохов и Артем Агеев.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Человекоподобного робота приняли на работу в МФЦ
Умный браслет не даст водителю автобуса уснуть за рулем
Музеи Прикамья открываются после карантинного перерыва
За неделю пермяки собрали более 1 млн отработанных батареек
Подушка для кормления: какие бывают и как выбрать
Председатель общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников назначен врио ректора ПГНИУ
Библиотекам, музеям и школам искусств нужны кадры
В Перми открылась выставка, посвященная балерине Екатерине Гейденрейх
В пермском цирке опровергли информацию о голодающих слонихах из Польши
В саду им. Миндовского вновь смонтировали инсталляцию «Зонтики»
Добавить комментарий: