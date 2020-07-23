Человекоподобного робота приняли на работу в МФЦ
В центральном офисе МФЦ в Перми посетителей отныне принимает человекоподобный робот. В это трудно поверить, но он умеет разговаривать и оформлять некоторые документы. А с виду робота и не отличишь от рядового сотрудника. Стандартное начало диалога для всех сотрудников МФЦ. С одной только разницей, что сегодня справку Дарье выдает машина. Электронная очередь направляет к нужному окну, остается только заполнить форму и отсканировать документы.
Дарья Полеваева: "Очень интересно, это технологии будущего, когда с тобой разговаривает робот. Все вполне доступно, понятно, видеосопровождение есть, инструкции. Все очень легко и просто".
Первый человекоподобный робот в МФЦ не устает, не требует перерывов на обед и никогда не уйдет больничный. Набор операций небольшой, но обязательно будет расширяться. Из явных плюсов в работе исключается человеческий фактор, ошибки в заполнении документов просто невозможны.
Сергей Кудымов, начальник управления информационных систем Пермского МФЦ: "Он может оказать услуги достаточно востребованные, но достаточно простые при оказании. На данный момент он обучен оказывать услуги - это справки об отсутствии судимости и справки об отсутствии административных правонарушений за употребление наркотических средств".
Робот напрямую может подключаться к любой необходимой базе данных. Соответственно, и ответ на запрос выдает почти мгновенно. Скорость работы больше зависит от скорости интернета.
В Пермском МФЦ не один роботизированный сотрудник. С февраля прошлого года здесь уже трудится робот-консультант. Подсчитано, что за один день он экономит 43 минуты рабочего времени одному живому сотруднику.
Разработчик обеих машин - пермская компания «Промобот». Первого человекоподобного робота сделали полтора года назад. Лаборатория здесь больше похожа на декорацию к фантастическому фильму. В каждом электронном лице 38 сервоприводов, которые реалистично копируют человеческую мимику.
Олег Кивокурцев, сооснователь, директор по развитию компании «Промобот»: "У человека мышц 40 в лице, у нас 38, мы близки к человеческому виду. И благодаря этому удается полностью копировать человеческое поведение, движение бровей, рта и других частей тела, и это, безусловно, сказывается на качестве взаимодействия его с людьми".
Внешность робота может быть абсолютно любой. Для МФЦ выбрали усредненную российскую женщину. Русые волосы, карие глаза - все нарисовано тем же компьютером, после анализа нескольких тысяч изображений. Впрочем, живые сотрудники МФЦ конкуренции со стороны машины ничуть не боятся. Окончательную подпись в любых документах ставит пока только человек.
Юлия Матвеева, администратор МФЦ: "Все равно необходимо смотреть заявителю в глаза. И простое человеческое общение робот не заменит".
Единственное, чего не хватает роботу в МФЦ, так это имени. Но здесь обещают провести отдельный конкурс, варианты должны предложить сами посетители.
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