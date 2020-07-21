Умный браслет не даст водителю автобуса уснуть за рулем
На водителей пермских автобусов надели браслеты. Специальная система будет следить за самочувствием во время движения, и в случае чего - подаст сигнал бедствия.В общественном транспорте Перми планируют установить систему, которая будет будить водителей, если зафиксирует, что они засыпают. Пока речь идет о двух автобусных маршрутах - №1, который курсирует между остановками Садовый и ПермьII, и №32, который следует из микрорайона Васильевка до Центрального рынка. На 40 автобусов устанавливают цифровую систему контроля и поддержки работоспособности водителей, которая состоит из браслета, кнопки и блока датчиков. Разработка создана по инновационным нейротехнологиям. Браслет измеряет электрические характеристики кожи водителя. Если результат ниже порога, срабатывает вибрация, сигнал передается диспетчеру.
Иными словами, если водитель засыпает, браслет это распознает, и с помощью вибрации будит водителя.
Как прокомментировали в городской администрации, система позволяет получать данные не только о стиле вождения и состоянии водителя, но и поддерживать его работоспособность в течение всего дня. Прибор обнаруживает предвестники релаксации и останавливает ее развитие. Аналогичными системами контроля в России оснащают пассажирский и грузовой железнодорожный транспорт.
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