Музеи Прикамья открываются после карантинного перерыва

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Сразу четыре филиала Пермского краеведческого музея открываются на этой неделе. 21 июля прием посетителей возобновляют Дом Мешкова, Музей пермских древностей и Осинский краеведческий музей, с 22 июля гостей ждет Музей-диорама.
Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников разработан специальный регламент, который будет действовать до отмены режима самоизоляции, связанного с эпидобстановкой. Посетителей будут пускать группами не больше пяти человек, всем обязательно нужно иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, способ оплаты - бесконтактный.
На период ограничений в музеях снижены цены на индивидуальные экскурсии и экскурсии для малых групп. Заявки необходимо делать заранее по телефонам музеев. Для посещения открыты также архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве. Акция "Бесплатная среда" отменена до улучшения эпидемиологической обстановки.

Метки: Культура, в Пермском крае

Опубликовано: 21.07.2020 в 12:00 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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