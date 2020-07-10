За неделю пермяки собрали более 1 млн отработанных батареек
В рамках всероссийской акции «Неделя сбора батареек», проходившей в столице Прикамья с 29 июня по 5 июля, более сотни горожан отправили на переработку более 1 млн отработанных батареек.
Отработанные батарейки проходят сложную технологическую подготовку к утилизации. Из них добывают те самые тяжелые металлы, которые опасны для окружающей среды. Батарейки дробят, чтобы отделить все элементы, затем из смеси извлекают основные вещества, которые можно использовать повторно, и утилизируют.
Напомним, всероссийская акция «Неделя сбора батареек» в Перми проходит второй год подряд. В 2018-м было собрано и передано на переработку 23 тонны отработанных батареек, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
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