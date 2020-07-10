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Подушка для кормления: какие бывают и как выбрать

Подушка для кормления: какие бывают и как выбрать

Грудное вскармливание – это одно из важнейших условий правильного развития и роста младенца, так как в грудном молоке находятся все необходимые питательные, вещества и витамины. Ни одна, даже самая лучшая молочная смесь, не замени грудное молоко, кроме того, это очень удобно – не надо готовить смесь, греть ее, заливать в бутылочку, а потом мыть и стерилизовать посуду. Чтобы процесс кормления был комфортным, молодой мамочке обязательно понадобиться подушка для кормления. Специальные подушки для кормления отличаются от обычных постельных принадлежностей, поэтому надо заранее приобрести подушку, чтобы в нужный момент она была под рукой.

Какие бывают подушки

Подушки, которые мамочки подкладывают себе под спину или под руку во время кормления, можно приобрести на сайте Med-magazin.ua, где представлены разнообразные по форме модели:

- Г-образная – длинную часть размещают вдоль спины, а короткую часть подкладывают под голову;

- G-образная подушка с загнутым маленьким хвостиком, ее можно расположить вдоль спины, а хвостик зажать между ногами;

- Подушка-«банан» (С-образная), которую можно положить под спину в положении лежа или сидя;

- U-образная подушка, самая удобная, так как женщина располагается в ней, словно в люльке. Подушка мягко окружает ее со всех сторон, обеспечивая повышенный комфорт. Подушку можно расположить под шеей, под поясницей, в зависимости от того, как удобней кормящей маме.

В зависимости от того, зачем нужна подушка она может быть особой формы, как например, подушка для выкладывания младенца:

- В форме круга с размыкающимися концами. Передняя часть в виде смыкающихся концов плотно набита, она обеспечивает удобную качественную поддержку спины ребенка, а концы смыкаются на талии женщины;

- В форме бабочки с углублением посередине, где размещается ребенок. Эту подушку можно использовать для кормления и для принятия воздушных ванн.

Наполнители подушки

Если Вам необходимо купить подушку для кормления, то надо обязательно узнать, какой у выбранной модели наполнитель. Существует несколько видов наполнителей:

- Холлофайбер – наполнитель, состоящий из плотно скрученных спиралевидных волокон, которые после снятия давления возвращаются в первоначальное положение. Подушка хорошо сохраняет форму на протяжении всего срока эксплуатации;

- Гречишная шелуха – натуральный материал, не вызывающий аллергии, который принимает форму тела, обеспечивая качественную поддержку и комфорт;

- Шарики из пенополистирола, плавно пересыпающиеся внутри наволочки, обеспечивая правильное комфортное положение.

Выбор подушки зависит от личных предпочтений женщины, а цена подушки формируется в зависимости от материалов наполнителя и наволочки.

Правила использования

Как пользоваться подушкой для кормления может объяснить доктор или консультант интернет-магазина.

Подушку подкладывают под спину, под шею, под руку, как удобно женщине во время грудного вскармливания. При искусственном вскармливании ребенка можно выложить на специальную подушку, а мамочка может использовать другую подушку любой формы.

Как стирать подушку указано в инструкции пользователя. Эти рекомендации надо обязательно соблюдать, так как разные наполнители требуют особого ухода.

Подушки из холлофайбера, гречишной лузги, пенополистирола подвергают химической чистке, стирать их нельзя. Периодически подушку надо вывешивать в прохладном, хорошо проветриваемом помещении для просушивания. Наволочки меняют по мере загрязнения.

На вопрос: «До какого возраста можно использовать подушку для кормления», можно сказать, что она не имеет возрастных ограничений. Подушка используется до рождения ребенка, во время его кормления и может использоваться в дальнейшем, если женщине комфортно на ней спать и отдыхать. Со временем подушка может сбиться, восстановлению наполнители не подлежат, подушку надо просто заменить.

Метки: Здоровье

Опубликовано: 10.07.2020 в 15:03 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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