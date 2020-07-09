Председатель общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников назначен врио ректора ПГНИУ

По данным на сегодняшний день, по поправкам в Конституцию в Пермском крае уже проголосовали 430 тысяч человек. К тем, кто уже поставил галочку в бюллетене, сегодня присоединился Герой России Сергей Яшкин. Сделал он это в 60-й школе, где расположился участок под номером 34-57. Здесь, как и на всех остальных участках, соблюдаются необходимые меры предосторожности: перчатки, маски, дистанция и даже одноразовые ручки, чтобы всё было легко и безопасно. Сергей Яшкин сообщил, что проголосовал за поправки в Конституцию страны.