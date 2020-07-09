Председатель общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников назначен врио ректора ПГНИУ
Председатель общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников назначен временно исполняющим обязанности ректора Пермского государственного нацуионального исследовательского университета. Как сообщали “Ъ-Прикамье” в пресс-службе университета, соответствующее письмо поступило сегодня из Министерства высшего образования и науки России.
Как пояснили в пресс-службе, Дмитрий Красильников будет руководить ПГНИУ до согласования в министерстве нового устава университета. Разработка нового устава связана с реорганизацией ПГНИУ из бюджетного учреждения в автономное.
«Прежде всего хочу заверить всех – университет продолжает работу в штатном режиме. Сейчас мы усиленно занимаемся организацией выдачи дипломов выпускникам этого года. В ближайшие полторы недели все бакалавры и магистры выпускных курсов получат дипломы об окончании Пермского университета. Далее нас всех ждет не менее напряженный период – разгар приёмной кампании и подготовка к новому учебному году», – прокомментировал Дмитрий Красильников.Дмитрий Красильников сменил на посту ректора доктора физико-математических наук Игоря Макарихина, руководившего университетом с 2010 года.
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