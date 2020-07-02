Библиотекам, музеям и школам искусств нужны кадры
На заседании правительства Пермского края рассмотрен вопрос подготовки кадров в сфере культуры.
Заявлено, что самую большую потребность в специалистах испытывают Дома культуры, детские школы искусств, библиотеки и музеи.
Только половина выпускников пермских вузов и училищ сразу устраиваются работать по специальности, остальные поступают в столичные вузы. При этом интерес абитуриентов к культурной сфере не уменьшается.
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Народное и художественное творчество - 8 человек на место, мировая художественная культура - 7 человек на место, библиотековедение - 5 человек. Все ключевые специальности востребованы, очень высокий конкурс. Березниковское музыкальное училище ввело новую специальность - музыкальное звукооператорское мастерство, единственное образовательное учреждение не только на территории Пермского края, которое готовит по этой специальности, наши выпускники работают в том числе в крупнейших киностудиях страны как звукооператоры».
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