В Перми открылась выставка, посвященная балерине Екатерине Гейденрейх

«Пермский балет. Эпоха Екатерины»- экспозиция под таким названием открылась сегодня в Пермском государственном хореографическом училище. Она посвящена основательнице учебного заведения, выдающейся балерине, известной личности своей эпохи Екатерине Гейденрейх. Принадлежащий училищу фонд исторических фотографий и предметов пополнился документами из архивов КГБ - они относятся к периоду заключения актрисы в лагере Усолья. Афиши и программки довоенного периода выступлений балерины предоставили архивисты Мариинского театра. Атмосферу профессии танцовщицы - трудной и одновременно возвышенной создают репродукции с картин Зинаиды Серебряковой. Разрешение на их создание дали правообладатели полотен - музеи Санкт- Петербурга, Курска и Еревана. По словам представителей оргкомитета выставки, такая организация пространства даст посетителям возможность ощутить всю многогранность эпохи, в которой работала Екатерина Гейденрейх. Дарья Соснина, директор Пермского государственного хореографического училища: "Она была оправдана и ей дали возможность возглавить студию здесь, при Молотовском театре. И за год она показала такой высокий результат, что через год ей сказали, что вы имеете право называться хореографическим училищем, и нам дали статус хореографического училища."Экспозиция станет постоянной и доступной для посетителей с сентября, когда в училище, как здесь надеются, возобновится учебный процесс. Пермская школа балета является ровесником Великой Победы, в этом году заведению тоже исполняется 75 лет. Так что на стендах нашлось много месте для фотографий - музыкантов, композиторов, артистов балета, оперных певцов и театральных художников, эвакуированных в Молотов из блокадного Ленинграда и продолжавших трудиться на сцене, в репетиционных залах и эвакогоспиталях.