В пермском цирке опровергли информацию о голодающих слонихах из Польши
В Пермском государственном цирке опровергли информацию о голодающих слонихах из Польши. Напомним, животные Магда и Дженни из Большого Варшавского цирка застряли в Перми из-за пандемии коронавируса. Мария Сумишевская, директор Пермского государственного цирка: "Конечно нам не безразлично. Важно, что кормление за счет Росгосцирка на сегодняшний день, и продукты все вовремя доставляются. У нас животные не голодают, как показывают в некоторых СМИ." Ежедневно слонихи съедают по 150 килограммов вегетарианской еды. В рационе - каши, сено, ветки деревьев, овощи и фрукты. Для Магды и Дженни даже провели водопровод. Кстати, эти слонихи - звезды кинематографа. Заграницей они катали Наоми Кембел, а в России - Сергея Шнурова в фильме «Слон». Главную роль в картине сыграла Дженни, а Магда дублировала свою подругу в сумерки. Понимают они на четырех языках - польском, английском, русском и немного на японском. Пока Дженни и Магда в Перми дожидаются окончания режима самоизоляции, горожане приходят хотя бы издали посмотреть на их ежедневные прогулки.
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