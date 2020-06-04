В саду им. Миндовского вновь смонтировали инсталляцию «Зонтики»
В саду им. Миндовского вновь смонтировали инсталляцию «Зонтики». Как сообщили в муниципальном учреждении культуры «ПермьПарк», прошлым летом белоснежная аллея из 216 зонтов вошла в топ самых популярных мест для селфи в городе. В этом году арт-объект украсила надпись «Лето-Сад». Красные буквы на белом фоне сделали аллею еще привлекательнее. Зонтики и буквы демонтируют с наступлением осени. Впереди у пермяков достаточно времени, чтобы пополнить свои летние архивы новыми фотографиями.
Напомним, несмотря на то, что прогулки разрешены, в условиях распространения коронавирусной инфекции администрация «ПермьПарка» просит посетителей соблюдать меры безопасности: носить маски, держать рекомендованную дистанцию в 1,5 метра и избегать массового скопления людей.
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