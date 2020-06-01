Дело сотрудницы «Raduga Travel» передано в суд: общий ущерб оценили почти в 4 млн рублей
Следователи из отдела полиции Ленинского района г. Перми закончили расследование уголовного дела в отношении 33-летней сотрудницы туристического агентства "Raduga Travel" Галины Минеевой, обвиняемой в мошенничестве. Напомним, женщина заключала с клиентами договоры и принимала от них предоплату за туристический продукт, однако обязательства свои не выполняла. Официально директором агентства являлся индивидуальный предприниматель - мужчина 1964 года рождения. Фактически всю деятельность от его имени осуществляла Галина Минеева. Так, в августе прошлого года в фирму обратились пермяки, которые планировали большой компанией с детьми отдохнуть в Турции. За путешествие мечты клиенты отдали полмиллиона рублей. О том, что поездка не состоится потерпевшие узнали за день до вылета. К тому времени мошенница уже не отвечала на звонки. Всего по уголовному делу проходят 42 потерпевших. По подсчетам следователей общий ущерб составил три миллиона девятьсот тысяч рублей. Интересен тот факт, что многие клиенты хорошо знали мошенницу и безоговорочно ей доверяли. Все дело в том, что пермяки были постоянными клиентами туристической фирмы и раньше никаких претензий к работе агентства не имели. Известно, что клиенты перечисляли деньги на лицевой счет, оформленный на знакомого аферистки. На момент заключения договоров с туристическим агентством мужчины уже не было в живых. Во время следствия злоумышленница находилась на подписке о невыезде. На днях ей предъявили обвинение по части 2 и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Лесная охрана: в рамках нацпроекта «Экология» в Прикамье поступила новая спецтехника
К 100-летию со дня рождения Михаила Заплатина
В Перми можно купить товары за советские деньги
В Прикамье джип вытянул фуру, сломавшуюся на железнодорожном переезде
Как выучить с ребенком алфавит
В «Ночь музеев» пермякам предлагают одиночные экскурсии по уличным выставкам
В Перми началась установка велосипедных столбиков
9 мая на телеканале «Россия» - полная версия блокбастера «Т-34»
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
На телеканале «Россия 1» стартует новое скетч-шоу «Дом культуры и смеха»
Добавить комментарий: