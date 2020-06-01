Дело сотрудницы «Raduga Travel» передано в суд: общий ущерб оценили почти в 4 млн рублей

Следователи из отдела полиции Ленинского района г. Перми закончили расследование уголовного дела в отношении 33-летней сотрудницы туристического агентства "Raduga Travel" Галины Минеевой, обвиняемой в мошенничестве. Напомним, женщина заключала с клиентами договоры и принимала от них предоплату за туристический продукт, однако обязательства свои не выполняла. Официально директором агентства являлся индивидуальный предприниматель - мужчина 1964 года рождения. Фактически всю деятельность от его имени осуществляла Галина Минеева. Так, в августе прошлого года в фирму обратились пермяки, которые планировали большой компанией с детьми отдохнуть в Турции. За путешествие мечты клиенты отдали полмиллиона рублей. О том, что поездка не состоится потерпевшие узнали за день до вылета. К тому времени мошенница уже не отвечала на звонки. Всего по уголовному делу проходят 42 потерпевших. По подсчетам следователей общий ущерб составил три миллиона девятьсот тысяч рублей. Интересен тот факт, что многие клиенты хорошо знали мошенницу и безоговорочно ей доверяли. Все дело в том, что пермяки были постоянными клиентами туристической фирмы и раньше никаких претензий к работе агентства не имели. Известно, что клиенты перечисляли деньги на лицевой счет, оформленный на знакомого аферистки. На момент заключения договоров с туристическим агентством мужчины уже не было в живых. Во время следствия злоумышленница находилась на подписке о невыезде. На днях ей предъявили обвинение по части 2 и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.