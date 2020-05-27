Лесная охрана: в рамках нацпроекта «Экология» в Прикамье поступила новая спецтехника

Новая специализированная техника поступила в Пермский край в рамках нацпроекта «Экология» - бульдозеры и трелёвочные тракторы. Спектр применения широк - от выкорчевывания пней для новых посадок до борьбы с лесными пожарами. Несколько секунд и пень выкорчеван. Бульдозер продвигается по зоне вырубки, занимаясь корчеванием, готовя почву для новых посадок. Новая техника в управлении проста и надёжна, рассказал Александр.

Александр Крикунов, бульдозерист: "Вперёд поехал, повороты, назад, скорости переключаются, гидравлика". В рамках национального проекта «Экология», инициированного Владимиром Путиным, в территории края идут поставки лесохозяйственной и лесопожарной техники. На линию уже вышли бульдозеры и трелёвочные тракторы.

Игорь Старцев, директор Пермского лесопожарного центра: "Это самое массовое вливание, техническое обновление средств - по нацпроекту, который сегодня в масштабах России действует".

По словам чердынских лесничих, это определённый цикл, когда происходит вырубка леса, затем территория подготавливается для новых посадок. Александр Останин, директор Чердынского-Колвинского лесничества: "Это начало. Будет произведена дальнейшая подготовка почвы, на этом месте будут посажены лесные культуры".

И так - по всему краю, ежегодно в Прикамье высаживаются тысячи деревьев, есть правило - взамен одного срубленного нужно высадить новое, таким образом идёт восстановление лесного фонда с помощью человека.

Кроме подготовки почвы к новым посадкам, в регионе идет работа по профилактике лесных пожаров - и с новой техникой всё получается гораздо быстрее. Минерализованная полоса - одна из рукотворных преград на пути пожара, снимается верхний слой почвы - по сути, огонь пройти не должен.

Если брать в сравнение старую технику, говорят специалисты, то новые тракторы и бульдозеры значительно превосходят по своим характеристикам прежнюю.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Экология» планируется закупка 39 единиц специализированной техники и оборудования. Часть уже поступила в территории края, остальные машины прибудут в ближайшее время.