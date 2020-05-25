К 100-летию со дня рождения Михаила Заплатина

Одна из легендарных личностей пермского кино и телевидения - режиссер, сценарист и оператор Михаил Заплатин, создатель многих замечательных документальных фильмов, воспевающих красоту местной природы.

Окончив в 1941 году Оренбургское авиаучилище, Михаил Заплатин с первых и до последних дней Великой Отечественной войны воевал на фронте в качестве штурмана дальней бомбардировочной авиации.

В 1946 году он поступил во ВГИК и по его окончании более 12 лет работал в студии научно-популярных фильмов «Центрнаучфильм», где снял целую серию работ для «Атласа кинопутешествий». А затем по зову сердца с 1963 года навсегда связал свою судьбу кинорежиссера с Пермской студией телевидения, посвятив свое творчество природе Северного Урала.

Работая на киностудии "Пермь-Телефильм", зачастую в перерывах между съемками делился с коллегами фронтовыми историями: прошёл всю войну, израненный встретил победу в Берлине, трижды падал с самолетом - и трижды выживал.

Михаил Заплатин был настоящим мастером "кинопутешествий" - свои фильмы он посвятил природе и животному миру Урала. Будучи оператором, ему приходилось часами сидеть в "засаде", настраивая тяжелые длиннофокусные объективы. И все ради удачного кадра.

В творческом наследии Михаила Александровича Заплатина более ста «фильмов-путешествий», многие из которых отмечены отечественными и международными наградами и полюбились телезрителям. Это и «Кунгурская ледяная пещера» (1969 г.), и «О буром медведе» (1978 г.), и «Грибная охота» (1990 г.), и другие ленты.

В 1984 году Михаил Заплатин пригласил знаменитого артиста театра и кино Иннокентия Смоктуновского стать участником творческой группы своего фильма «Седой Урал». Причем не только озвучить ленту, но и поехать в экспедицию для натурных съемок «в этот удивительный край гор и тайги», как вспоминал о поездке сам Смоктуновский. В результате творческого сотрудничества артиста и режиссера фильм «Седой Урал» получил всесоюзную и международную известность и по праву считается одной из лучших работ пермского документального кино.

28 мая в 19:00 на YouTube канале пермского Исторического парка состоится показ фильма «Такой разный Заплатин» режиссёра и оператора киностудии «Новый курс» Сергея Лепихина. Фильм создан к 100-летию со дня рождения Михаила Александровича Заплатина.