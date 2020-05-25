К 100-летию со дня рождения Михаила Заплатина
Одна из легендарных личностей пермского кино и телевидения - режиссер, сценарист и оператор Михаил Заплатин, создатель многих замечательных документальных фильмов, воспевающих красоту местной природы.
Окончив в 1941 году Оренбургское авиаучилище, Михаил Заплатин с первых и до последних дней Великой Отечественной войны воевал на фронте в качестве штурмана дальней бомбардировочной авиации.
В 1946 году он поступил во ВГИК и по его окончании более 12 лет работал в студии научно-популярных фильмов «Центрнаучфильм», где снял целую серию работ для «Атласа кинопутешествий». А затем по зову сердца с 1963 года навсегда связал свою судьбу кинорежиссера с Пермской студией телевидения, посвятив свое творчество природе Северного Урала.
Работая на киностудии "Пермь-Телефильм", зачастую в перерывах между съемками делился с коллегами фронтовыми историями: прошёл всю войну, израненный встретил победу в Берлине, трижды падал с самолетом - и трижды выживал.
Михаил Заплатин был настоящим мастером "кинопутешествий" - свои фильмы он посвятил природе и животному миру Урала. Будучи оператором, ему приходилось часами сидеть в "засаде", настраивая тяжелые длиннофокусные объективы. И все ради удачного кадра.
В творческом наследии Михаила Александровича Заплатина более ста «фильмов-путешествий», многие из которых отмечены отечественными и международными наградами и полюбились телезрителям. Это и «Кунгурская ледяная пещера» (1969 г.), и «О буром медведе» (1978 г.), и «Грибная охота» (1990 г.), и другие ленты.
В 1984 году Михаил Заплатин пригласил знаменитого артиста театра и кино Иннокентия Смоктуновского стать участником творческой группы своего фильма «Седой Урал». Причем не только озвучить ленту, но и поехать в экспедицию для натурных съемок «в этот удивительный край гор и тайги», как вспоминал о поездке сам Смоктуновский. В результате творческого сотрудничества артиста и режиссера фильм «Седой Урал» получил всесоюзную и международную известность и по праву считается одной из лучших работ пермского документального кино.
28 мая в 19:00 на YouTube канале пермского Исторического парка состоится показ фильма «Такой разный Заплатин» режиссёра и оператора киностудии «Новый курс» Сергея Лепихина. Фильм создан к 100-летию со дня рождения Михаила Александровича Заплатина.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Перми можно купить товары за советские деньги
В Прикамье джип вытянул фуру, сломавшуюся на железнодорожном переезде
Как выучить с ребенком алфавит
В «Ночь музеев» пермякам предлагают одиночные экскурсии по уличным выставкам
В Перми началась установка велосипедных столбиков
9 мая на телеканале «Россия» - полная версия блокбастера «Т-34»
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
На телеканале «Россия 1» стартует новое скетч-шоу «Дом культуры и смеха»
11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»
Пермская группа сняла клип про режим самоизоляции
Добавить комментарий: