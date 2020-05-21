В Перми можно купить товары за советские деньги

9 рублей 60-х годов за кг кофе из Эстонии и почти 3000 рублей 90-х- за пачку прибалтийских конфет - таких цен многие пермяки, кажется, уже и не вспомнят. На время самоизоляции в пермском магазине продают товары за советские деньги и купюры времен перестройки.

Василий Кучумов, организатор акции: "Я понял, что таких денег у горожан много, а вот реальных денег после самоизоляции остается меньше и меньше. Магазин тоже испытывал трудности. Мы решили, а почему бы им не помочь? Выставили советские товары за советские деньги". По словам организаторов, идея провести акцию пришла к ним во время самоизоляции, когда на глаза попались купюры 90-х. А дальше нахлынули воспоминания, как коллекционировали легендарные жвачки «Love is…», ими обменивались, на них гадали. Тогда они стоили 100 рублей за штуку.

Владельцы магазина пересчитали ценники на товары и установили свой курс рубля. Например, миндаль в шоколаде по современным расценкам стоит 550 рублей, но здесь его можно приобрести всего за 2 рубля 61 года.

250 современных рублей к одному советскому. Пермские коллекционеры говорят, что купюры принимают даже дороже их рыночной стоимости.

Алексей Кузнецов, председатель общества коллекционеров: "Общество коллекционеров это приветствует, потому что рубль 61 года на рынке стоит 50-70 рублей, не больше. 250 рублей - хорошая поддержка для нашего зоопарка".

Все собранные советские купюры планируют выставить на аукцион, а вырученные деньги отправить на помощь Приморскому тигру Амуру и обитателям пермского зоопарка.