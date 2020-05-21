В Прикамье джип вытянул фуру, сломавшуюся на железнодорожном переезде
В соцсетях появилось видео, как на переезде возле Лобаново сломалась фура. По словам автора видео, через считанные минуты должен был пройти поезд. На помощь пришел водитель внедорожника "TOYOTA TUNDRA". Он отбуксировал большегруз с железнодорожных путей, тем самым предотвратив возможную аварию.
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