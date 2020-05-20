Как выучить с ребенком алфавит

Многие родители желают научиться тому, как они могут помочь ребенку выучить алфавит. В этом деле нет ничего особо сложного. И если соблюдать все правила, можно в нем весьма преуспеть. Но, для начала, стоит разобраться с тем, зачем родителям это нужно.

Развивающие задания для детей 5-6 лет - https://childdevelop.ru/worksheets/.

Часто родители хотят рано (до 5 лет) выучить с ребенком алфавит, чтобы хвастаться тем, что их малыш знает буквы и вообще умеет читать. В этом нет ничего плохого, если ребенок учит буквы с удовольствием и сам об этом просит, что бывает довольно редко. Если же дитя не желает учить буквы в столь юном возрасте, не нужно настаивать. Время учить алфавит еще не пришло. Настаивая, вполне можно сформировать у ребенка негативное отношение к обучению вообще.

Оптимальным временем, когда можно начинать учить с ребенком алфавит, является дошкольный возраст, а именно 5-6 лет. В более раннем возрасте ребенок будет запоминать буквы чисто механически, без должного понимания сути того, что он учит и вообще зачем. Ведь буквы нужно учить для того, чтобы иметь возможность читать и писать. А эти навыки начинают быть нужными и востребованными к началу школьного обучения.

Также многие родители хотят рано выучить с ребенком алфавит, поскольку считают, что его нужно срочно всесторонне развивать, чтобы чего-то не упустить. Но всему свое время. У малыша и без знания алфавита есть множество умений и навыков, требующих усвоения в этот период: выучить названия основных цветов, времен года, овощей, фруктов, предметов одежды; знать имена и фамилии родственников и адрес своего проживания; научиться самостоятельно кушать, завязывать шнурки и многое другое, действительно необходимое ему для жизни в дошкольный период.

Но, в любом случае, если родители хотят выучить с ребенком алфавит, им необходимо знать и следовать некоторым правилам:

- Обучение должно происходить в игровой форме. До 6-7 лет игра является ведущей деятельностью ребенка. Ведущая деятельность – это такая, в ходе выполнения которой происходит наиболее интенсивное и успешное развитие человека. Для дошкольника такой деятельностью является игра. Именно в процессе игры ребенком лучше всего усваиваются знания, умения и навыки. Можно предложить ребенку интересные обучающие задания (их можно посмотреть и скачать здесь: https://childdevelop.ru/worksheets/tag-rus), выполняя которые он будет учить алфавит, воспринимая это занятие как игру. - Уча с ребенком буквы, нужно помнить, что в силу возраста он имеет непроизвольное внимание. Это значит, что ребенок фиксирует свое внимание на тех вещах, которые вызывают у него интерес. Поэтому материалы, на которых записаны буквы, должны быть цветными, яркими, с разнообразными рисунками. Например, можно показать ребенку, как выглядит, и сказать, как называется, изучаемая буква, а потом предложить ему найти ее, спрятанную на рисунке.

Возможно также звуковое сопровождение изучения алфавита с помощью «говорящих» игрушек. Но тут стоит обратить внимание на правильность проговаривания букв в таких игрушках. Ведь если некоторые буквы будут звучать неправильно (например, вместо буквы «эм» будет звучать буква «мэ»), ребенок их так и усвоит. А, как известно, переучить тяжелее, чем обучить. И вообще, стоит учить буквы так, как они звучат, а не так, как пишутся в алфавите, чтобы в ребенка не возникало путаницы, когда он будет учиться читать по слогам.

- Нужно учить одну букву за раз. Потом ее следует обязательно повторить. Психологи Е.Е. Васильева и В.Ю. Васильев разработали режим рационального повторения. Согласно ему первое повторение изученной буквы должно произойти через 20 минут; второе – через 8 часов; третье – через сутки. Такой режим повторения основан на кривой забывания, согласно которой большую часть выученного материала (60%) человек забывает в течении часа. Уже через 10 часов после изучения в памяти остается только 35% информации, а через сутки – чуть больше 20%.

Таким образом, выучив с ребенком одну букву, например, при помощи обучающего задания, повторите пройденное через 20 минут, предложив ему другое задание, направленное на изучение этой же буквы, и т.д.

Когда вы убедитесь, что ребенок без особого труда называет выученную букву даже на второй день после изучения, переходите к изучению следующей буквы.

- Не нужно учить буквы согласно алфавиту. Начинать надо с гласных букв. После них можно переходить к согласным. Чтобы понимать, в какой последовательности буквы лучше учить, воспользуйтесь подсказкой «Азбуки».

- Буквы запоминаются благодаря механической памяти. Но опыты известного немецкого ученого Г. Эббингауза показали, что осмысленный материал человек запоминает в девять раз лучше бессмысленного. Для того, чтобы придать смысл запоминанию букв, придумайте вместе с ребенком (будет эффективнее, если он сделает это сам), на что изучаемая буква похожа. Например, буква «О» похожа на баранку.

Попросите ребенка также назвать слова, которые начинаются с изучаемой буквы.

Некоторые буквы можно изобразить с помощью тела. Например, буква «Т» получиться, если человек станет прямо, сдвинув ноги и широко распахнув руки. Поиграйте с ребенком таким образом, привлекая не только механическую и смысловую, но также и моторную память.

- Помните о времени, посвященному изучению буквы. Чем меньше ребенок, тем меньше времени он способен удерживать даже непроизвольное внимание, не говоря уже о произвольном. Занимайтесь с дошкольником не больше 10-15 минут за раз.

- Стимулируйте ребенка использовать выученный материал на практике, ведь таким образом любая информация запоминается лучше. Например, увидев на улице вывеску с каким-то словом, попросите ребенка назвать все знакомые ему буквы на ней. Акцентируйте внимание ребенка на буквах, где бы они не встречались на пути.

Или создайте красочную открытку с текстом, сказав, что ее прислал ребенку Дедушка Мороз с важным сообщением, которое ребенок должен прочитать самостоятельно. Это может стимулировать ребенка к изучению букв. Одним словом, проявляйте творческий, креативный подход к изучению букв с ребенком.

Скачать задания для изучения алфавита вы можете на сайте «Развитие ребенка» по ссылке: https://childdevelop.ru/worksheets/tag-rus.