Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← В «Ночь музеев» пермякам предлагают одиночные экскурсии по уличным выставкам

Как выучить с ребенком алфавит

Как научить ребенка читать - фото 1

Многие родители желают научиться тому, как они могут помочь ребенку выучить алфавит. В этом деле нет ничего особо сложного. И если соблюдать все правила, можно в нем весьма преуспеть. Но, для начала, стоит разобраться с тем, зачем родителям это нужно.

Развивающие задания для детей 5-6 лет - https://childdevelop.ru/worksheets/.

Часто родители хотят рано (до 5 лет) выучить с ребенком алфавит, чтобы хвастаться тем, что их малыш знает буквы и вообще умеет читать. В этом нет ничего плохого, если ребенок учит буквы с удовольствием и сам об этом просит, что бывает довольно редко. Если же дитя не желает учить буквы в столь юном возрасте, не нужно настаивать. Время учить алфавит еще не пришло. Настаивая, вполне можно сформировать у ребенка негативное отношение к обучению вообще.

Оптимальным временем, когда можно начинать учить с ребенком алфавит, является дошкольный возраст, а именно 5-6 лет. В более раннем возрасте ребенок будет запоминать буквы чисто механически, без должного понимания сути того, что он учит и вообще зачем. Ведь буквы нужно учить для того, чтобы иметь возможность читать и писать. А эти навыки начинают быть нужными и востребованными к началу школьного обучения.

Также многие родители хотят рано выучить с ребенком алфавит, поскольку считают, что его нужно срочно всесторонне развивать, чтобы чего-то не упустить. Но всему свое время. У малыша и без знания алфавита есть множество умений и навыков, требующих усвоения в этот период: выучить названия основных цветов, времен года, овощей, фруктов, предметов одежды; знать имена и фамилии родственников и адрес своего проживания; научиться самостоятельно кушать, завязывать шнурки и многое другое, действительно необходимое ему для жизни в дошкольный период.

Как научить ребенка читать - фото 2

Но, в любом случае, если родители хотят выучить с ребенком алфавит, им необходимо знать и следовать некоторым правилам:

  1. - Обучение должно происходить в игровой форме. До 6-7 лет игра является ведущей деятельностью ребенка. Ведущая деятельность – это такая, в ходе выполнения которой происходит наиболее интенсивное и успешное развитие человека. Для дошкольника такой деятельностью является игра. Именно в процессе игры ребенком лучше всего усваиваются знания, умения и навыки. Можно предложить ребенку интересные обучающие задания (их можно посмотреть и скачать здесь: https://childdevelop.ru/worksheets/tag-rus), выполняя которые он будет учить алфавит, воспринимая это занятие как игру.
  2. - Уча с ребенком буквы, нужно помнить, что в силу возраста он имеет непроизвольное внимание. Это значит, что ребенок фиксирует свое внимание на тех вещах, которые вызывают у него интерес. Поэтому материалы, на которых записаны буквы, должны быть цветными, яркими, с разнообразными рисунками. Например, можно показать ребенку, как выглядит, и сказать, как называется, изучаемая буква, а потом предложить ему найти ее, спрятанную на рисунке.

Возможно также звуковое сопровождение изучения алфавита с помощью «говорящих» игрушек. Но тут стоит обратить внимание на правильность проговаривания букв в таких игрушках. Ведь если некоторые буквы будут звучать неправильно (например, вместо буквы «эм» будет звучать буква «мэ»), ребенок их так и усвоит. А, как известно, переучить тяжелее, чем обучить. И вообще, стоит учить буквы так, как они звучат, а не так, как пишутся в алфавите, чтобы в ребенка не возникало путаницы, когда он будет учиться читать по слогам.

  • - Нужно учить одну букву за раз. Потом ее следует обязательно повторить. Психологи Е.Е. Васильева и В.Ю. Васильев разработали режим рационального повторения. Согласно ему первое повторение изученной буквы должно произойти через 20 минут; второе – через 8 часов; третье – через сутки. Такой режим повторения основан на кривой забывания, согласно которой большую часть выученного материала (60%) человек забывает в течении часа. Уже через 10 часов после изучения в памяти остается только 35% информации, а через сутки – чуть больше 20%.

Таким образом, выучив с ребенком одну букву, например, при помощи обучающего задания, повторите пройденное через 20 минут, предложив ему другое задание, направленное на изучение этой же буквы, и т.д.

Когда вы убедитесь, что ребенок без особого труда называет выученную букву даже на второй день после изучения, переходите к изучению следующей буквы.

  • - Не нужно учить буквы согласно алфавиту. Начинать надо с гласных букв. После них можно переходить к согласным. Чтобы понимать, в какой последовательности буквы лучше учить, воспользуйтесь подсказкой «Азбуки».
  • - Буквы запоминаются благодаря механической памяти. Но опыты известного немецкого ученого Г. Эббингауза показали, что осмысленный материал человек запоминает в девять раз лучше бессмысленного. Для того, чтобы придать смысл запоминанию букв, придумайте вместе с ребенком (будет эффективнее, если он сделает это сам), на что изучаемая буква похожа. Например, буква «О» похожа на баранку.

Попросите ребенка также назвать слова, которые начинаются с изучаемой буквы.

Как научить ребенка читать - фото 3

Некоторые буквы можно изобразить с помощью тела. Например, буква «Т» получиться, если человек станет прямо, сдвинув ноги и широко распахнув руки. Поиграйте с ребенком таким образом, привлекая не только механическую и смысловую, но также и моторную память.

  • - Помните о времени, посвященному изучению буквы. Чем меньше ребенок, тем меньше времени он способен удерживать даже непроизвольное внимание, не говоря уже о произвольном. Занимайтесь с дошкольником не больше 10-15 минут за раз.
  • - Стимулируйте ребенка использовать выученный материал на практике, ведь таким образом любая информация запоминается лучше. Например, увидев на улице вывеску с каким-то словом, попросите ребенка назвать все знакомые ему буквы на ней. Акцентируйте внимание ребенка на буквах, где бы они не встречались на пути.

Или создайте красочную открытку с текстом, сказав, что ее прислал ребенку Дедушка Мороз с важным сообщением, которое ребенок должен прочитать самостоятельно. Это может стимулировать ребенка к изучению букв. Одним словом, проявляйте творческий, креативный подход к изучению букв с ребенком.

Скачать задания для изучения алфавита вы можете на сайте «Развитие ребенка» по ссылке: https://childdevelop.ru/worksheets/tag-rus.

Оверченко Алина, канд. психол. наук, практический психолог.

Метки: Образование

Опубликовано: 20.05.2020 в 09:57 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

В «Ночь музеев» пермякам предлагают одиночные экскурсии по уличным выставкам

В Перми началась установка велосипедных столбиков

9 мая на телеканале «Россия» - полная версия блокбастера «Т-34»

Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно

На телеканале «Россия 1» стартует новое скетч-шоу «Дом культуры и смеха»

11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»

Пермская группа сняла клип про режим самоизоляции

13 апреля на телеканале «Россия 1» премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»

С 30 марта по 3 апреля парковки в центре Перми будут бесплатными

Как WePlay покорили всех?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В «Ночь музеев» пермякам предлагают одиночные экскурсии по уличным выставкам

Обратите внимание

в Перми

«Вести ПермьONLINE» - 19.05.2020
Вечерний выпуск Вести Пермь ONLINE - главные информационные итоги дня
19.05.2020 в 21:50

Метки: СМИ, в Пермском крае, в Перми, Общество, Здоровье

В Перми раскрыто убийство молодой женщины

В воскресенье утром прохожий нашел в Черняевском лесу женскую сумку с личными вещами и документами
19.05.2020 в 19:20

Метки: Преступления, в Перми

Главная велодорожка Перми будет безопасной
В Перми начали монтировать столбики на главной велосипедной дорожке города. Двухцветные столбики на улице Ленина отделяют дорожку для велосипедистов от всего остального пространства. Пусть только один отрезок в городе, говорят велосипедисты, а едешь уже с другими ощущениями. Закончить работы планируют на следующей неделе.
15.05.2020 в 14:40

Метки: Спорт, в Перми, Общество

Пермские учёные создали компьютерную программу, определяющую степень сколиоза
Учёные пермского политеха создали компьютерную программу, которая по фото автоматически определяет степень сколиоза. С помощью нейросетей и компьютерного зрения приложение может отслеживать динамику изменения формы позвоночника и предоставлять пользователю рекомендации по профилактике или комплекс упражнений по реабилитации.
15.05.2020 в 12:45

Метки: Наука и техника, Здоровье, в Перми, Сделано в Перми

В «Ночь музеев» пермякам предлагают одиночные экскурсии по уличным выставкам
16 мая Пермский край присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев – 2020». Помимо насыщенной онлайн-программы, жителям Перми доступны уличные выставки ведущих пермских музеев. Прогуляться по ним можно индивидуально или с членами семьи, строго соблюдая социальную дистанцию и надев медицинскую маску.
15.05.2020 в 10:38

Метки: Культура, в Перми

В России

Завод «Синергия» готовится отметить тридцатилетие
К юбилею на
19.05.2020 в 10:21

Метки: Сделано в Перми, Экономика, В России

Сегодня на телеканале «Россия» - премьера сериала «Разбитое зеркало»
С 18 мая в 21:20 на телеканале «Россия» стартует остросюжетная мелодрама «Разбитое зеркало». Это история внешне благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою зловещую тайны. Но, как это часто бывает в жизни, рано или поздно наступает время платить по счетам… В лесу находят тело пропавшей много лет назад почтальонши. В её сумке сохранилось несколько писем, и их отправляют адресатам. Так главная героиня Даша получает весточку из прошлого от своего жениха Олега. Это письмо переворачивает всю её жизнь. Даша узнаёт, что её любимый, которого считали погибшим, на самом деле жив. Она решает выяснить, что же на самом деле произошло 20 лет назад и начинает своё расследование. В ролях: Екатерина Гусева, Александр Лазарев мл., Алексей Макаров, Станислав Дужников, Владимир Гостюхин.
18.05.2020 в 17:49

Метки: Кино, Анонс, Культура, В России

Интернет в частных жилых домах доступен в проекте «Дом.ру. Дача»
В условиях самоизоляции все большее значение приобретает качественная связь и интернет
13.05.2020 в 21:51

Метки: Интернет, в Пермском крае, В России

Авиакомпания «Победа» с июня возобновит полеты из Перми
Продажа билетов на летние рейсы начнется с 14 мая. Так, с 2 июня из Перми начнёт выполняться рейс в московское Внуково по будням в 6:10. Стоимость билета начинается от 1999 руб. Билеты в Санкт-Петербург начинаются от 5099 руб., билеты в Сочи от 4200 до 6100 руб. Напомним,
13.05.2020 в 14:33

Метки: В России

Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Кроме того, глава государства сообщил, что минимальное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан будет увеличено в два раза - до 6,75 тыс. руб. Владимир Путин также заявил, что необходимо расширить количество получателей выплат для детей до трех лет - ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей будут получать и семьи, не имеющие права на материнский капитал (если ребенок родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала).
11.05.2020 в 19:38

Метки: В России, Деньги, Власть

Лента новостей RSS каналы

Как выучить с ребенком алфавитКак выучить с ребенком алфавит

Глава региона поручил ускорить строительство новой школы в ЧернушкеГлава региона поручил ускорить строительство новой школы в Чернушке

В Пермском крае внесены изменения в указ о самоизоляцииВ Пермском крае внесены изменения в указ о самоизоляции

«Вести ПермьONLINE» - 19.05.2020«Вести ПермьONLINE» - 19.05.2020

В Перми раскрыто убийство молодой женщины

«Учебный процесс в Перми продолжается до конца мая»«Учебный процесс в Перми продолжается до конца мая»

В минздраве рассказали о самочувствии прибывших из Якутии пермяковВ минздраве рассказали о самочувствии прибывших из Якутии пермяков

На трассе "М7 Волга" ремонтируют участок возле отворота на КарагайНа трассе "М7 Волга" ремонтируют участок возле отворота на Карагай

В Перми продолжается приемная кампания в школыВ Перми продолжается приемная кампания в школы

С начала половодья в крае эвакуировано 290 человекС начала половодья в крае эвакуировано 290 человек

Режим повышенной готовности: маски и перчатки никто не отменялРежим повышенной готовности: маски и перчатки никто не отменял

Главврач пермской скорой помощи зачитал текст с извинением за свою эмоциональностьГлавврач пермской скорой помощи зачитал текст с извинением за свою эмоциональность

Пермь расцвелаПермь расцвела

В Чернушке мужчина проник в здание почты и съел продукты с витриныВ Чернушке мужчина проник в здание почты и съел продукты с витрины

Медикам края произведен перерасчет выплат за работу с больными COVID-19Медикам края произведен перерасчет выплат за работу с больными COVID-19

Коми-пермяков штрафуют за сбор краснокнижных грибовКоми-пермяков штрафуют за сбор краснокнижных грибов

За 18 мая в Пермском крае выявлено 52 случая коронавируса, трое скончались За 18 мая в Пермском крае выявлено 52 случая коронавируса, трое скончались

В Перми потеплеет до +20В Перми потеплеет до +20

На Комсомольском проспекте начался ремонт фасадов еще трех домовНа Комсомольском проспекте начался ремонт фасадов еще трех домов

В МЧС рассказали о ситуации с паводкомВ МЧС рассказали о ситуации с паводком

Завод «Синергия» готовится отметить тридцатилетиеЗавод «Синергия» готовится отметить тридцатилетие

Сегодня в прямом эфире на «Радио России» - начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова

Пермский край поддержит бизнес в условиях пандемииПермский край поддержит бизнес в условиях пандемии

В минздраве рассказали, где пермяки чаще всего заражаются коронавирусомВ минздраве рассказали, где пермяки чаще всего заражаются коронавирусом

Нежные и трепетные ирисы – цвет 2020 года Пантон синийНежные и трепетные ирисы – цвет 2020 года Пантон синий

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную