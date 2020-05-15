В «Ночь музеев» пермякам предлагают одиночные экскурсии по уличным выставкам

Напомним, сообщение о преступлении в Кировском районе Перми поступило в полицию утром 22 октября 2019 года. На место происшествия прибыли стражи порядка и обнаружили в квартире тела мужчины 1963 года рождения и его 12-летнего сына, а также труп собаки с видимыми признаками насильственной смерти. Сыщики установили личность подозреваемого и получили его изображение, разыскали его приятелей и знакомых. Им оказался брат жены погибшего мужчины. Подозреваемого обнаружили на окраине Закамска, задержали при силовой поддержке Росгвардии и доставили в дежурную часть. По данным следствия, между погибшими и обвиняемым, в квартире которого они проживали, сложились неприязненные отношения, из-за которых, как пояснил в ходе следствия злоумышленник, он решил их убить. В отношении обвиняемого была проведена психиатрическая экспертиза. Специалисты установили, что в силу имеющегося психического расстройства он не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. По закону, такие лица не подлежат уголовной ответственности. На днях уголовное дело передано в суд для решения вопроса о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера.