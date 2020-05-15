В «Ночь музеев» пермякам предлагают одиночные экскурсии по уличным выставкам
16 мая Пермский край присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев – 2020». Помимо насыщенной онлайн-программы, жителям Перми доступны уличные выставки ведущих пермских музеев. Прогуляться по ним можно индивидуально или с членами семьи, строго соблюдая социальную дистанцию и надев медицинскую маску.В Театральном сквере Пермский краеведческий музей представил выставочный проект «Этот день мы приближали, как могли...» по материалам музеев региона. Основная идея выставки - показать фронтовые и тыловые истории времен Великой Отечественной войны, участниками которых были жители Пермского края. Вниманию зрителей будут представлены 19 историй. Выставка также доступна в режиме онлайн на сайте музея.
Пермская государственная художественная галерея совместно с Департаментом культуры и молодежной политики администрации города Перми подготовили совместный проект «Искусство помнить». На выставке представлены живописные и графические работы на бытовую тему, созданные в первые два года Великой Отечественной войны. Проект размещен в трех городских локациях: набережная Перми, Тихий Компрос, площадь у Цирка.
Еще один проект Пермской галереи - «Приближение» - который можно увидеть в сквере Миндовского и в парке «Счастье есть» в Кировском районе Перми. На выставочных стендах представлены репродукции произведений художников–фронтовиков на тему Великой Отечественной войны из фондов галереи.
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