В Перми началась установка велосипедных столбиков
В Перми на улицу Ленина возвращаются велосипедные столбики. В этом году, как и ранее, на улице Ленина будет два вида обособления велосипедной дорожки. На участке от Разгуляя до Комсомольского проспекта велодорожка организована на проезжей части, а на участке от Комсомольского проспекта до улицы Крисанова – на тротуаре.
Велосипедные столбики устанавливаются в нашем городе с 2012 года на весь летний сезон – с мая по октябрь. На зиму столбики демонтируют, чтобы они не мешали уборке снега.
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