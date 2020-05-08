9 мая на телеканале «Россия» - полная версия блокбастера «Т-34»

Телеканал «Россия» впервые покажет фильм «Т-34», ставший национальным событием. 9 мая, в 21:00 зрители увидят новую, ранее не показанную, расширенную версию масштабной драмы режиссёра Алексея Сидорова. Новые, захватывающие детали подвига наших танкистов в немецком плену и дополненные истории о большой любви, дружбе экипажа и противостоянии заклятых врагов.Т-34 – прославленный советский танк. Машина, во многом определившая исход Великой Отечественной войны, супероружие своего времени. На легендарной «тридцатьчетвёрке» ковали победу наши деды.Ноябрь 1941 года. Немцы наступают на Москву. Молодой лейтенант Николай Ивушкин (Александр Петров) вынужден принять командование единственным уцелевшим танком Т-34 и дать бой подступившему к столице противнику. Несмотря на разгромный для немцев исход битвы, герой получает ранение и попадает в нацистский плен. Оказавшемуся в концлагере Ивушкину предстоит стать командиром танка-мишени. Он возглавит экипаж из пленных солдат, которым суждено пасть жертвами этих жестоких тренировок. Но благодаря военному мастерству и отваге, советскому экипажу с фашистами на хвосте удаётся вырваться из смертельной ловушки на Т-34.

В работе над проектом перед командой стояла сложнейшая задача – предельно достоверно передать атмосферу военного времени с исторической и технической точек зрения. Многие сцены снимались в кабинах настоящих боевых машин. Актёрам пришлось научиться мастерски управлять танком, освоить иностранный язык и похудеть, чтобы вжиться в роли узников немецкого лагеря. Съёмочная группа и актеры работали на пределе физических и эмоциональных возможностей. Условия были максимально приближены к реальным. По словам Виктора Добронравова, после 12 часов управления танком он попросту падал от усталости. Боевая машина будто помогала актёрам нащупать более точные формы и даже слова, чтобы доподлинно передать обстановку колоссального напряжения.

Александр Петров, сыгравший лейтенанта Ивушкина, признаётся, что ему настолько понравился сценарий, что роль пришлось буквально «выгрызать». Актёр не прошел первый кастинг и после отказа записал самостоятельную версию кинопроб, которую затем и передал режиссёру. Ирина Старшенбаум, исполнившая переводчицу Аню, называет работу над фильмом «большим испытанием, ставшим настоящим профессиональным экзаменом для всей команды».

«Т-34» – жизнеутверждающий фильм о том, что даже во времена самых страшных испытаний есть место любви, дружбе и силе человеческого духа. Это дань уважения современников тем, кто, не задумываясь, отдал свои жизни во имя свободы родной страны.

Режиссёр и автор сценария: Алексей Сидоров. В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Пётр Скворцов, Семён Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян.