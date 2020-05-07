Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← На телеканале «Россия 1» стартует новое скетч-шоу «Дом культуры и смеха»

Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно

смотреть видео

Фильм «Временная связь» - эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно

8 мая 2020 года в цифровом видеосервисе Wink компании «Ростелеком» состоится эксклюзивная премьера короткометражного художественного фильма «Временная связь». Фильм снят по мотивам рассказа выдающегося писателя-фантаста Кира Булычева «Можно попросить Нину?» - вся интрига произведения сохранена, но действие частично перенесено в настоящее время. Зрителям фильма станет очевидно, почему его премьера состоится накануне 9 мая и именно в видеосервисе «Ростелекома». Картина будет доступна бесплатно всем подписчикам Wink.

Москва, весна 2020 года. Все медиа заполнены сообщениями о том, что рядом с Землей на огромной скорости пронесется метеорит. О последствиях можно только строить предположения. Но обеспеченному ресторатору Вадиму все эти новости кажутся фейком - он на шикарном авто спешит на вечеринку, чтобы отпраздновать покупку нового заведения. По дороге Вадим пытается дозвониться подружке Нине, чтобы пригласить ее на банкет. Но трубку раз за разом снимает 12-летняя девочка, которую тоже зовут Нина. Постепенно становится понятно, что Вадима и девочку разделяет не только расстояние...

Все помнят Кира Булычева по завораживающим космическим приключениям Алисы Селезневой и другим фантастическим книгам. Экранизации по его произведениям - «Гостья из будущего» или мультфильм «Тайна третей планеты» - знакомы многим поколениям. Очень долго продюсер фильма Дмитрий Белосохов уговаривал супругу автора дать разрешение на экранизацию рассказа «Можно попросить Нину?». Кира Алексеевна дорожит литературным наследием мужа и с трепетом относится ко всем переработкам его произведений. Но вера в успех картины, талант режиссера Дмитрия Аболмасова и блестящий актерский состав картины - Сергей Пускепалис, Софья Лебедева, Наталья Кислицына, Юрий Назаров, Валерий Новиков - убедили Киру Алексеевну дать согласие.

Съемки фильма начались в момент, когда пандемия коронавируса распространялась по всему миру, но в Москве только поговаривали о возможном карантине. Вся съемочная группа переживала, что картину не успеют доснять. В последние съемочные дни команду выгоняли из дворов домов, один за другим закрывались объекты, к счастью, уже после команды «Стоп мотор!». Все мобилизовались и сделали всё возможное и невозможное, чтобы успеть. Закончен фильм был уже когда по всей стране действовали меры по самоизоляции людей.

«Очень редко бывает, когда после 121-го раза просмотра картины не хочется, чтобы она заканчивалась. Этот фильм про связь времен, а у времени нет пересекающихся прямых. Так и в этом кино нет конечной точки, при которой хотелось бы остановиться. Каждый раз смотрю его по-новому и не устаю. Получилась такая русская миниверсия “Интерстеллара”», - отметил генеральный продюсер кинокомпании «Коннект Фильм» Дмитрий Белосохов.

«Актер Сергей Пускепалис блестяще передал переживания главного героя Вадима. Ему приходится справляться с эмоциями, вспомнить тяжелое детство своего отца. От происходящих событий герой оказывается на грани помешательства и только в конце он узнает правду», - сказал режиссер-постановщик картины Дмитрий Аболмасов.

«До глубины души меня пронял рассказ Кира Булычева, по которому написан сценарий, поэтому я с удовольствием согласился сниматься в этой картине. На съемках значимость этой истории стала еще очевиднее и мне бы хотелось, чтобы такой же ошеломляющий эффект возник у тех, кто посмотрит этот фильм», - подчеркнул исполнитель главной роли Сергей Пускепалис.

«В 30 минут авторам удалось вместить полноценную историю и много дополнительных смыслов о связи поколений. Весь фильм очень искренний. Сюжетные повороты происходят так стремительно, что зрители не смогут оторваться с первой и до последней минуты. Когда мы договаривались об эксклюзивном сотрудничестве, в числе аргументов было то, что одним из “героев” фильма, во всяком случае смыслообразующим элементом, выступает телефонная связь, которой традиционно занимается “Ростелеком”. Думаю, эта киноистория никого из зрителей не оставит равнодушным», - считает директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Трейлер фильма «Временная связь» доступен здесь.

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25000 позиций). Wink доступен на любом экране - домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Метки: Анонс, Культура, Интернет

Опубликовано: 07.05.2020 в 15:41 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

На телеканале «Россия 1» стартует новое скетч-шоу «Дом культуры и смеха»

11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»

Пермская группа сняла клип про режим самоизоляции

13 апреля на телеканале «Россия 1» премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»

С 30 марта по 3 апреля парковки в центре Перми будут бесплатными

Как WePlay покорили всех?

Терминатор против Промобота. Шварценеггер намерен отсудить у Промобота более 10 млн. долларов

Жители Прикамья наблюдали грозу со снегом

Компания «Промобот» представила робота-патрульного

«Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На телеканале «Россия 1» стартует новое скетч-шоу «Дом культуры и смеха»

Обратите внимание

в Перми

Люди, оставшиеся без жилья из-за падения крана, брошены на произвол судьбы
Поиск виновника падения башенного крана на улице Решетникова в Перми затянулся. ЧП произошло чуть меньше года назад, чудом обошлось без жертв, но жильцы разрушенного находятся в постоянном поиске крыши над головой, это с учетом режима полной самоизоляции.
05.05.2020 в 11:09

Метки: Радио, Происшествия, в Перми

День Победы: эстафету песенного марафона подхватывает Пермский край
Пермский край присоединяется к масштабной народной акции, посвященной приближающемуся празднику 9 Мая. Небывалый марафон проходит сразу в 14 регионах Приволжского федерального округа. В каждом исполняют легендарную композицию «День Победы».
30.04.2020 в 20:57

Метки: Культура, в Перми, в Пермском крае

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 29.04.2020
Главные информационные итоги дня
29.04.2020 в 21:55

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Энергетики приступили к перекладке теплосетей
Пока из-за режима всеобщей самоизоляции транспортный поток невелик, «Пермская сетевая компания» приступила к плановой перекладке теплосетей. Ремонт и ограничение движения коснутся центральной части города, улиц Газеты «Звезда» и Полины Осипенко.
29.04.2020 в 09:27

Метки: в Перми

В Перми ожидается первая гроза
В Перми прогнозируют теплую, но дождливую погоду, во многих районах края вероятны грозы. В среду в Прикамье похолодает.
28.04.2020 в 14:15

Метки: в Перми

В России

8 мая на телеканале «Россия» - военная драма «Ржев»
8 мая, в 21:20 на телеканале «Россия» самая честная премьера весны - военная драма «Ржев» режиссёра Игоря Копылова. Ржевская битва – один из самых кровопролитных и одновременно героических эпизодов Великой Отечественной войны. Более миллиона человеческих жизней – чудовищные потери этого противостояния скрывались долгие годы. Фильм «Ржев» – это напоминание о том, какой страшной была цена этого молчаливого подвига. Зима 1942 года. После тяжелейших сражений под селом Овсянниково в живых остаётся лишь малая часть роты. От начальства приходит приказ во что бы то ни стало отстоять деревню. На подкрепление надежды нет, отступать нельзя. Командир роты оказывается перед непростым выбором – отправиться на верную смерть, подчиняясь приказу, или вывести своих людей из-под огня и пойти под трибунал. В основу сценария фильма легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, очевидца и участника тех событий. В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин и др.
07.05.2020 в 13:52

Метки: Анонс, Культура, В России, СМИ

Встретим день Победы вместе: что смотреть на телеканале «Россия 1» в праздники
Специально к юбилею Победы! Отдадим дань памяти героям, вспомним их подвиги и вместе с любимыми артистами споём песни Великой Победы. Встретим главный праздник страны дома, но вместе со всей страной!
06.05.2020 в 14:05

Метки: СМИ, Анонс, В России

Владимир Путин отметил работу главы Пермского края по поддержке донорства крови
Сегодня Президент России провел видеоконференцию с участниками общероссийской акции «Мы вместе», оказывающими помощь в условиях пандемии коронавируса. Глава государства поблагодарил всех, кто занимается благотворительной деятельностью, волонтерством, добровольчеством. Во время прямого включения с Пермским краем главный врач краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова рассказала Владимиру Путину о том, как удалось решить острую проблему с нехваткой доноров. В первые дни самоизоляции количество доноров значительно сократилось. Глава Пермского края Дмитрий Махонин лично призвал жителей края сдавать донорскую кровь, а также разрешил покидать режим самоизоляции для посещения станции переливания крови. Кроме того, были повышен размер компенсации для доноров - теперь они получают 1500 рублей. В результате, количество доноров увеличилось в разы. Владимир Путин отметил работу краевой станции переливания крови и главы региона.
30.04.2020 в 21:02

Метки: Власть, Общество, Экономика, В России

Задержаны жители Подмосковья, которые сбывали героин в Прикамье и Тюмени
Пермские оперативники задержали четырех жителей Московской области, подозреваемых в сбыте героина на территории Прикамья и Тюмени. Незаконный бизнес организовал 23-летний мужчина. Известно, что на дилера работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника с наркотиком. Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. Теперь ему, как и остальным подозреваемым, грозит до 20 лет заключения. В ходе проведенных обысков полицейские изъяли около 1 килограмма героина. Все задержанные находятся в следственном изоляторе г. Перми.
24.04.2020 в 12:10

Метки: Происшествия, Преступления, В России

Система «Главбух» в рамках антикризисных мер запустила экстренную всероссийскую горячую линию для бизнеса
На открытом портале help.business.ru максимально оперативно эксперты отвечают на самые разные вопросы в области трудового права права, бухгалтерского и налогового учета
22.04.2020 в 22:52

Метки: Деньги, Экономика, В России

Лента новостей RSS каналы

Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечноФильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно

ГТРК «Пермь» представляет специальный проект «Парады Победы. Ретроспектива»ГТРК «Пермь» представляет специальный проект «Парады Победы. Ретроспектива»

Коми-пермяки вышли на сбор пистиковКоми-пермяки вышли на сбор пистиков

Спортсмен-экстремал совершил прыжок с парашютом с камня ВетланСпортсмен-экстремал совершил прыжок с парашютом с камня Ветлан

В лесах Прикамья наступил пожароопасный периодВ лесах Прикамья наступил пожароопасный период

Глава Пермского края поздравил работников радио с профессиональным праздникомГлава Пермского края поздравил работников радио с профессиональным праздником

Аномальная весна: май бьет температурные рекордыАномальная весна: май бьет температурные рекорды

8 мая на телеканале «Россия» - военная драма «Ржев»8 мая на телеканале «Россия» - военная драма «Ржев»

Число заболевших коронавирусом в Прикамье приблизилось к 700Число заболевших коронавирусом в Прикамье приблизилось к 700

«Гость студии»: профилактика интернет-мошенничеств«Гость студии»: профилактика интернет-мошенничеств

Паводок: в Прикамье прогнозируется ухудшение гидрологической обстановкиПаводок: в Прикамье прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки

ГИБДД усиливает контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами и велосипедистамиГИБДД усиливает контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами и велосипедистами

В селе Верх-Юсьва произошёл пожар на лесопилкеВ селе Верх-Юсьва произошёл пожар на лесопилке

Топ-3 товаров для дачи от Intex и BestwayТоп-3 товаров для дачи от Intex и Bestway

Глава Прикамья поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войныГлава Прикамья поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны

В Прикамье создан Единый банк информации о Великой Отечественной войнеВ Прикамье создан Единый банк информации о Великой Отечественной войне

Пермякам разрешили все плановые прививкиПермякам разрешили все плановые прививки

Ремонт на ул. Революции возобновленРемонт на ул. Революции возобновлен

Пермь готовят ко Дню ПобедыПермь готовят ко Дню Победы

Посевная в Пермском крае началась на полторы недели раньшеПосевная в Пермском крае началась на полторы недели раньше

Суд отклонил иск жительницы Оханского района к главе краевого РоспотребнадзораСуд отклонил иск жительницы Оханского района к главе краевого Роспотребнадзора

Аренда техники: от легковых машин до грузовиков и автовышекАренда техники: от легковых машин до грузовиков и автовышек

В Перми у памятников войны начали высаживать цветы к 9 МаяВ Перми у памятников войны начали высаживать цветы к 9 Мая

Акция «Друг с доставкой на дом» уже помогла найти хозяев 4 щенкамАкция «Друг с доставкой на дом» уже помогла найти хозяев 4 щенкам

"Больше 5 не собираться": в Прикамье разрешат мероприятия к юбилею Победы с ограниченным количеством участников"Больше 5 не собираться": в Прикамье разрешат мероприятия к юбилею Победы с ограниченным количеством участников

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную