На телеканале «Россия 1» стартует новое скетч-шоу «Дом культуры и смеха»
23 апреля в 21:20 на телеканале "Россия 1" состоится премьера нового юмористического скетч-шоу «Дом культуры и смеха» . В проекте принимают участие известные квнщики - Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Вячеслав Мясников . Ведущий (директор Дома культуры) - Дмитрий Колчин. В постоянной труппе ДК – Сергей Рост, Иван Купреенко, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис, Гульнара Сильбаева, Игорь Чехов. В качестве приглашенных звезд выступят - Ольга Бузова, Николай Басков, Андрей Малахов, Елена Степаненко, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Елена Воробей, Игорь Николаев, Олег Газманов и др. Артисты представят на сцене ДК самые разные скетчи, от бытовых историй, знакомых каждому, до остросоциальных и даже политических.
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