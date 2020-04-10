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← Пермская группа сняла клип про режим самоизоляции

11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»

11 апреля на телеканале «Россия 1» пройдет беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ». Это акция благодарности российским врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, волонтёрам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, - всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, и всем, кто остается дома. Впервые в этот день на легендарной сцене Большого театра артисты будут выступать перед многомиллионной аудиторией, но в пустом зале, так, как не выступали, наверное, никогда. В эфир выйдут Юрий Башмет, Сергей Полунин, Тамара Гвердцители, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Александр Петров, Дима Билан и другие. Артисты примут участие в марафоне, чтобы на языке искусства выразить нашу общую солидарность, надежду и благодарность. В концерте «МЫ ВМЕСТЕ» прозвучат только известные песни и классические произведения. Начало прямой трансляции - в 17:00 (по местному времени).

Метки: Общество, СМИ, В России

Опубликовано: 10.04.2020 в 11:16 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Пермская группа сняла клип про режим самоизоляции

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