Пермская группа сняла клип про режим самоизоляции
Пермские музыканты из вокального проекта «Rosso», в режиме самоизоляции дома, исполнили песню знаменитой группы «Ricchi e Poveriи». Итальянский коллектив был популярен в 70-80 годах прошлого века. Впрочем, их композиции до сих пор знают и любят. На видео Данис Хузин кулинарит, Леонид Пахомов занимается спортом, Игорь Ярков играет с сыном и котом, а Сергей Пономарев вместо микрофона использует фен, отпариватель и даже душ.
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