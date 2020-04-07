13 апреля на телеканале «Россия 1» премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»

Премьера многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза" состоится 13 апреля на телеканале "Россия 1". Это экранизация одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной. Действие фильма начинается зимой 1930 года в далекой татарской деревне. У Зулейхи, которую играет Чулпан Хаматова, убивают мужа, а ее саму вместе с другими переселенцами отправляют в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошены в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Здесь им предстоит бороться за жизнь. Напомним, что часть съемок многосерийного фильма проходила в Пермском крае -в Хохловке и возле Полазны. В ролях: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов. Смотрите многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" 13 апреля в 21:00 на телеканале "Россия 1".