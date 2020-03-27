С 30 марта по 3 апреля парковки в центре Перми будут бесплатными
С 30 марта по 3 апреля парковки в центре для жителей Перми будут бесплатными. Абонементы, которыми пользуется часть горожан, будут продлены на 5 дней.
"Согласно Указу президента Владимира Путина «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни. В это время парковки в Перми будут бесплатными. В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» уточнили, что владельцы абонементов не потеряют эти дни – все абонементы будут продлены на 5 дней", - уточнили в администрации г. Перми.
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