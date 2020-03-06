Как WePlay покорили всех?

WePlay покоряет всех и вся. Его любит Reddit, его любит Twitter, его не хейтит СНГ. Разве не это - показатель успеха? Рассказываем, как и почему WePlay - такие душки.





Превратили свой минор в самой популярный за историю DPC





Сейчас заставить людей смотреть миноры по Доте - реально сложно. Зачем смотреть за тир-2 командами, если можно дождаться Мажора и глянуть на топ-тир Дотку? Чтобы Минор смотрели, нужно, чтобы сложились сразу несколько факторов:





- Удобный часовой пояс для большинства аудитории

- Сильные команды (коих на минорах бывает не так уж и много)

- Шоу





И, пожалуй, шоу - это вообще главное, что должно быть. Обычные ЛАНы всем приелись ещё после n-ного сезона StarLadder. Особенно, если на них нет громких имён. Но WePlay как раз именно за счёт шоу и расписания - да, оно многим не зашло, но западный зритель был доволен - смогли добиться лучшего результата по зрителям за всю историю миноров.





Результаты WePlay! Bukovel Minor приятно удивляют. В отличии от дебютного события сезона в классе майнор, он имеет лучшие показатели серии с момента появления системы DPC. Касается это всех трех ключевых результатов: пиковой отметки, среднего числа зрителей и часов просмотра. Esports Charts





Источник - Esports Charts





Топовый SFM





Как сохранить зрителя на трансляции по Доте, когда с неё пропадает эта самая Дота? Перерыв между матчами, какая-то задержка - всё это заставляет людей выключать стрим и уходить заниматься другими делами. Но стримы WePlay люди не выключают. Ведь там чёртова Дровка пляшет!





















Такие SFM’ки являются событием сами по себе. Люди заходят на стрим не только, чтобы на игру посмотреть. Они возвращаются, чтобы снова увидеть мемный видос. И на Ютуб канал WePlay они заходят тоже именно за этим. Такими вставками Виплей убивает сразу двух зайцев - не даёт зрителю заскучать, а также качает свой Youtube. Умно!





Лицо





WePlay отлично понимает, что для успеха в публичном поле у тебя должно быть лицо. Насколько бы ты хорошо не выполнял свою работу, если у тебя нет лица - ты не интересен. А теперь вопрос. Отличите ли вы один турнир серии DreamLeague (без обид) от другого, если закрыть вам порядковый номер? Думаю, вам как минимум придется пораскинуть мозгами и повспоминать, кто, где и за что играл.





У WePlay таких проблем нет. Каждый турнир сотрудники организации придумывают что-то новое, чтобы запомниться. Каждый турнир имеет свой сеттинг и историю. Даже в обычные онлайн турниры WePlay привнесли какой-то сюжет. Например, все же помнят b2ru в пижаме на Valentine Madness??

С LAN’ами всё еще ярче. Все помнят новогоднюю сказку в Буковеле? Начнем с того, что «кто вообще привозит турнир по Доте в Буковель?» Оказывается, WePlay привозят. Да так, что простые лыжники заходят и спрашивают: «Что, сюда правда Miracle приедет?» И он реально приезжает и разваливает. Вот уж и вправду - сказка. С Nigma под ёлкой.





Ну а Cyberpunk, Cybertruck, комментаторы в плащах а-ля Neo и всё остальное оформление WePlay! Mad Moon - это вообще отдельная история.





И даже такой фейл от yxo можно списать на взлом хакерами режиссерской гарнитуры… Жалко, пока нельзя стереть себе память, чтобы пересмотреть этот момент ещё раз. Может, Илон Маск что-то придумает на этот счёт?





Пройденный путь





Тяжело поверить, но все эти дифирамбы, пусть и по праву, пишутся про организатора, который начинал с LAN’а под хромакей. WePlay всегда был темным. Но если раньше это были издёвки по типу «хех, ну и куда вы против топов с таким?», то теперь это мемы от большой любви. Искренней и честной.

В такой прогресс реально сложно поверить, но уровень WePlay действительно вырос очень серьезно. По словам главы Dota 2 направления WePlay Виталия «Nexius» Божко, на том первом турнире один человек работал за 10. Сейчас же, и это видно, у Виплеев есть специальный отдел под каждый пулл задач: будь-то продюсирование, SMM, PR и так далее.





«Я работаю в WePlay! c 2014 года. Тот самый турнир проводил именно я. Кстати, если говорить именно про хромакей - я был против этого решения. А вообще новый WePlay! Esports отличается от старого очень серьезно. Если тогда каждый работал за десятерых, то сейчас у нас есть крутые специалисты в своих сферах». Виталий «Nexius» Божко





В общем, учитывая то, с чего WePlay начинали, их текущий уровень выглядит не шагом вперед, а десятками огромных прыжков. И это делает их еще круче. За такими историями прогресса и развития всегда интересно смотреть.





Крутая команда





Но все, про что я говорил выше, вытекает лишь из одного главного пункта. WePlay собрали реально крутую команду. Люди из кино и театра, стоящие за пультами и камерами. Дизайнеры, люди ответственные за дополненную реальность на арене.

Сумасшедшие SFM’щики, раз за разом генерирующие мемы, которые разлетаются по всему Reddit. И SMM, который тоже всегда готов троллить.





Пока у WePlay всё получается хорошо во всех отраслях «турниропроизводства». Даже проблемы с расписанием исправили. Интересно, начнутся ли у них проблемы, и насколько хватит их творческого запала? Пока похоже, что сиять WePlay будет еще долго. И люди вроде как не против.

«Первыми двумя турнирами WePlay доказали, что они сейчас - лучший организатор турниров по Dota 2, и они заслуживают организовать один из трёх больших Major’ов в следующем сезоне».









Источник. CQ



























