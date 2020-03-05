Терминатор против Промобота. Шварценеггер намерен отсудить у Промобота более 10 млн. долларов
Терминатор против Промобота. Как сообщает американское издание TMZ, известный американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер намерен отсудить у пермской компании Промобот более 10 миллионов долларов за использование его лица при создании одного из роботов. При этом в пермской компании говорят, что своего двойника Арнольд уже видел в Санкт-Петербурге и в первую встречу никакого неудовольствия не высказал, но и фотографироваться с ним не стал. А причиной для разбирательств стало то, что робота с лицом Арнольда продолжают использовать.
Егор Умнов, пресс-секретарь компании Promobot:
- Законодательство, которое регулирует использование внешности человека в разных странах разное. Например, в России нам не нужны никакие документы, потому что в России внешность человека не объект авторского права.
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