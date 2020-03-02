Жители Прикамья наблюдали грозу со снегом

В первый день весны жители Березников стали свидетелями необычного погодного явления. В социальной сети появилось видео снежной бури, которая сопровождалась громом и вспышками молнии.







Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: «Сегодня наблюдается неустойчивость воздушной массы в тылу циклона. То есть идет заток холодного воздуха, но в приземном слое достаточно высокая температура за счёт дневного прогрева. Вообще, вертикальный градиент температуры достаточно большой. У земли около 0 градусов, а на высоте 5 км ниже -30 градусов. В этом случае температуры кучево-дождевые облака могут формироваться даже зимой. А почему на севере края - потому что там, вероятно, ближе центр циклона».