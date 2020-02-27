Компания «Промобот» представила робота-патрульного
Компания «Промобот» представила робота-патрульного. Изобретение под названием «Скорпион» презентовали накануне, на заседании коллегии МВД в Москве. Робот создан для патрулирования территории и охраны правопорядка. Для этого «Скорпион» оборудован гусеничной платформой, системой распознавания лиц и системой навигации. По словам разработчиков, российский робот способен передвигаться в созданной для человека среде: по лестницам, бордюрам, а также по снегу, песку, грязи и воде. Робот использует лазерный сканер для построения карты, ультразвуковые датчики для определения препятствий, а также GPS или ГЛОНАСС-приёмник для ориентации в пространстве.
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