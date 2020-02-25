«Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Фильм "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Мелодрама стала продолжением картины "Лед" (2018 г.) . Вторая часть рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. В главных ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и другие. Режиссер: Жора Крыжовников.
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