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Отдых в Эмиратах: 5 сувениров, без которых не обойтись

Отдых в Эмиратах непременно подразумевает безудержный шопинг. Местные рынки располагают туристов к масштабным тратам, пестря сувенирами и маня ароматами специй. Начинающему туристу пригодится список вещей, которые точно стоит привезти из ОАЭ.

Парфюмерия

Культура арабских стран настолько удивительна, что желание забрать частичку ее с собой посетит вас, как только начнется ваш отдых в ОАЭ. Чтобы на долгое время закрепить воспоминания о стране, купите парфюм на масляной основе. Стоимость духов стартует от 400 дирхам.

Удивительно, но в Эмиратах нет четкого разделения на мужские и женские ароматы. Тем не менее, один и тот же парфюм на коже женщин и мужчин раскрывает разные ноты. Чтобы протестировать продукт, купите мини-флакон и пользуйтесь им сутки, чтобы понять, подходит ли он вам. Но помните, что масляные духи оставляют пятна на одежде, поэтому наносите их только на открытые участки кожи.

Благовония

Бахур - кусочки молодого агарового дерева, используемые для окуривания помещений. Цена на это благовоние ниже, чем на элитный аналог агарвуд. Однако с задачей бахур справляется. Некоторые сорта содержат дополнительные масла - сандал, жасмин, розовые ароматы.

Отдельная глава сувенирной истории - ароматические масла. Визитная карточка страны - масло Уд. Производят его из агаровой древесины. Купить на рынке можно как обычный флакон, так и «пробник» объемом 3 мл.

Косметика

Девушкам понравится не только парфюмерия, но и косметика из ОАЭ. Например, карандаш кайал для глаз. Местные дамы обожают такую подводку. Несмотря на широкий ассортимент на рынке, контурные карандаши лучше покупать в специализированных магазинах.

Еще один товар из списка обязательных - натуральная хна. Даже если вы не приветствуете рисунки мехенди на теле, порадуйте себя упаковкой качественного продукта. Из него можно делать тонирующие маски для волос. Продукт подобного качества вы сможете купить только в Эмиратах.

Волшебные сладости

Если вы не верили в чудодейственные свойства восточных сладостей, обязательно купите вкусные сувениры. Халва, пахлава и ореховые десерты - лишь основа сладкой кухни Эмиратов. Мастера создают настоящие шедевры из фиников, сухофруктов и сока.

Чтобы закрепить впечатление про сладкие туры в Арабские Эмираты и пополнить запас конфет, посетите самый большой кондитерский магазин в мире - Candylicious в «Дубай Молле».

Продукты из верблюжьего молока

Само верблюжье молоко провезти через границу непросто, поэтому вам стоит купить продукты из него. Попробовать молоко предлагают некоторые отели ОАЭ, включая его в меню. Домой же купите шоколад или конфеты. Последние выпускают в форме маленьких верблюдов. Стоит лакомство недешево - от 100 дирхам за плитку.

Популярны и верблюжьи сыры. Купите продукцию компании Camelicious. 200-граммовая упаковка обойдется в 40 дирхамов.

Покупая путевки в Арабские Эмираты, спланируйте прогулку в торговые центры и на рынки. Именно там вы купите частичку арабской сказки. Команда туристической компании Poehalisnami.by отмечает, что даже искушенный гурман найдет в ОАЭ сладости и деликатесы по душе.

Метки: В мире, Интернет

Опубликовано: 18.02.2020 в 03:57 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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