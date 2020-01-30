Клиники Медси и Медлайф объединились

Частная медицинская компания «МЕДСИ-Медлайф», заявила о полном окончании объединительного процесса. Как понятно из названия, данная организация получилась в результате слияния двух известных клиник. Каждая из половин обещала сохранить свои главные изюминки. Первая - высокие технологии и оборудование, вторая - домашний уют и семейную атмосферу. И конечно, каждая вносит свой многолетний опыт. Зачем все эти перемены узнавал наш корреспондент. Подробности в видеосюжете.