Клиники Медси и Медлайф объединились
Частная медицинская компания «МЕДСИ-Медлайф», заявила о полном окончании объединительного процесса. Как понятно из названия, данная организация получилась в результате слияния двух известных клиник. Каждая из половин обещала сохранить свои главные изюминки. Первая - высокие технологии и оборудование, вторая - домашний уют и семейную атмосферу. И конечно, каждая вносит свой многолетний опыт. Зачем все эти перемены узнавал наш корреспондент. Подробности в видеосюжете.
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